L'il·lustrador David de Limón col·labora amb l'equip Dragon Boat Marina València en la visibilitat del càncer de mama

El dibuixant, conegut per les seues il·lustracions de personatges emmascarats o popularment anomenats "ninjas", ha mostrat el seu suport amb una il·lustració d'una dona emmascarada pintant un llaç rosa, símbol d'aquesta malaltia com a homenatge a totes eixes dones que com les dragonas de València viuen el seu dia a dia amb ella.

Les dragones de València són l'equip més nombrós d'Espanya en Categoria BCS, supervivents de càncer de mama i amb el seu projecte d'equip de Barco Dragon visibilitzen aquesta malaltia tots els dies de l'any.

Aquesta col·laboració suposa per a elles un suport d'un dels dibuixants més coneguts de València que se suma a una iniciativa que a més d'altres coses, aposta per donar visibilitat a una malaltia que afecta moltes dones hui en dia.

Per açò, per a l'equip, és "molt important" que personatges públics com David de Limón mostren el seu suport amb el seu treball per a aconseguir que es visibilitze la malaltia, a més de la il·lusió que suposa tindre una "ninja rosa" donant suport al projecte de Dragon Boat Marina València, segons la mateixes fonts.

El lloc triat per a plasmar aquest nou treball de David de Limón està a La Marina de València i vinculat a un espai on les dragones protegeixen al seu vaixell drac quan no estan entrenant.