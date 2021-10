"Operació 10%" per a vacunar els que falten prop d'esdeveniments o centres comercials

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d'una "operació 10%" per a immunitzar a la desena part de valencians que falten per rebre el fàrmac, mitjançant una estratègia que desplegarà punts de vacunació prop d'esdeveniments com a festivals de música, centres comercials i empreses.

"La vacunació en si mateixa no és una garantia absoluta, però en qualsevol cas demane, fins i tot als quals ho estan dubtant, que no ho dubten: la vacunació és fonamental per a superar la pandèmia", ha asseverat en la sessió de control en Les Corts, després de recordar al 10% de població no vacunada que fer-ho és bo para ells, per a la seua família i per a tota la societat.

Aquesta iniciativa anirà de la mà de campanyes de sensibilització i accions directes dirigides a col·lectius específics. Una de les primeres experiències, anunciada fa uns dies, serà la instal·lació del primer punt de vacunació COVID en concerts al Festival de les Arts de València del 5 i 6 de novembre.

Amb l'"operació 10%", Puig ha subratllat que la prioritat del govern valencià segueix sent la superació de la pandèmia. "Encara no l'hem superada i hem de posar tots els nostres esforços per a aconseguir-ho", ha reivindicat, i ha destacat que la immunització massiva dels últims mesos ha fet possible l'inici de la reactivació econòmica.