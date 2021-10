La Comunitat lanzará una "operación 10%" para vacunar a los que faltan cerca de eventos o centros comerciales

"La vacunación en sí misma no es una garantía absoluta, pero en cualquier caso pido, incluso a los que lo están dudando, que no lo duden: la vacunación es fundamental para superar la pandemia", ha aseverado en la sesión de control en Les Corts, tras recordar al 10% de población no vacunada que hacerlo es bueno para ellos, para su familia y para toda la sociedad.

Esta iniciativa irá de la mano de campañas de sensibilización y acciones directas dirigidas a colectivos específicos. Una de las primeras experiencias, anunciada hace unos días, será la instalación del primer punto de vacunación COVID en conciertos en el Festival de Les Arts de València del 5 y 6 de noviembre.

Con la "operación 10%", Puig ha hecho hincapié en que la prioridad del gobierno valenciano sigue siendo la superación de la pandemia. "Todavía no la hemos superado y tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para conseguirlo", ha reivindicado, y ha destacado que la inmunización masiva de los últimos meses ha hecho posible el inicio de la reactivación económica.