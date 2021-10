Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, deleita a sus fans con uno de sus clásicos solos

Hay cosas que no cambian, por mucho que pase el tiempo. La música, casi inmortalizada entre los clásicos, perdura intacta entre los acordes de la guitarra de Keith Richards, el miembro de la popular banda The Rolling Stones. Y así lo ha demostrado con el solo que ha compartido en sus redes, con una habilidad que, a pesar de su avanzada edad, no deja margen de error ni para un simple temblor en sus manos.

Aún a bordo de la banda de música más longeva de la historia del rock y con el reciente fallecimiento del batería Charlie Watts, Richards sigue impresionando con sus acordes de guitarra y la capacidad que controla a sus 77 años.

"En la lista de canciones", ha añadido Richards en su cuenta. El que fundó The Rolling Stones en 1962 no permite que nadie dude de su buena forma. Aún inmortalizando nuevos momentos sobre el escenario, cabe destacar la reciente polémica que ha causado la renuncia del grupo a interpretar Brown Sugar en su nueva gira por referirse de forma tan directa a la esclavitud, la violación, el machismo y las drogas.

Y es que el grupo, más allá de reinventarse, se adapta a su público y a una generación que sigue su música hasta el final. "Este es el contenido de Keith Richards para el que hemos estado esperando", han comentado bajo la publicación del guitarrista.

Junto a Jagger, Keith compuso casi todas las canciones del grupo, y en ocasiones fue la voz principal, como en el clásico You Got the Silver. Ahora, con plena gira en marcha, The Rolling Stones ha presentado una nueva edición especial de Tattoo You como recopilación de muchos de sus clásicos.