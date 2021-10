Avacu alerta d'un nou intent d'estafa a través de correus electrònics

L'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris adverteix els clients de Bankia-CaixaBank d'un nou intent d'estafa a través de correus electrònics enviats als seus comptes, un fet que ja ha ocorregut en altres ocasions, especialment en els últims mesos des que s'anunciara la fusió entre les dues entitats.

L'organització explica que, aprofitant el desconeixement d'alguns clients que poden no tindre clar en què els va a afectar aquesta fusió i la pròxima data del 12 de novembre, en què deixarà de funcionar l'aplicació mòbil de Bankia, algunes persones han començat a rebre en els seus comptes de correu electrònic un missatge en el qual se'ls indica que han d'activar la seua targeta per a garantir una major seguretat i, de no fer-ho, deixaran de poder utilitzar-la.

Com en altres ocasions, apunten, "aquests intents de frau busquen aconseguir dades personals i bancaris dels clients, a través d'enllaços a pàgines web en les quals se'ls indica que han d'introduir o facilitar aquestes dades per a, per exemple, poder seguir accedint als seus comptes, utilitzant les seues targetes o realitzant pagaments per Bizum.

En cas de rebre un d'aquests correus, Avacu aconsella fixar-se en qui ho envia: els comptes des dels quals envien aquests correus solen incloure el nom de l'empresa a la qual intenten suplantar amb alguna xicoteta modificació (incorporant majúscules o minúscules, canviant l'extensió...).

També cal veure què diu l'assumpte, ja que sol incloure conceptes com a "urgent", que el compte ha sigut suspés o que és necessari actualitzar o activar alguna dada. En ocasions, poden incloure caràcters, lletres i nombres sense sentit o rars.

Avacu insta també a comprovar a qui es dirigeix el correu, ja que no van personalitzats, sinó que s'encapçalen amb fórmules com a "Benvolgut client", "Benvolgut usuari"; així com la manera d'escriure'l. En aquest sentit, encara que quan van començar a sorgir aquests correus maliciosos la redacció i ortografia dels mateixos era bastant mala i s'identificaven clarament, en els últims temps aquest aspecte ha millorat bastant.

Encara així, afigen, sol tractar-se d'"una redacció molt bàsica, amb frases molt curtes i directes que, en passar per motors de traducció, no empren correctament paraules, girs o frases".

Pàgina no oficial

L'associació de consumidors detalla que en el cos del correu se sol incloure un enllaç que porta a la possible víctima a una pàgina no oficial de la companyia o entitat. Si calguera fer alguna gestió amb l'operadora, el consumidor ha d'accedir sempre a través de la zona de client de la web oficial, i revisar ací si hi haguera algun problema amb alguna factura.

A més, si es passa el cursor per damunt, es veu la direcció real a la qual ens dirigeix i podem comprovar que no és la de CaixaBank.

Per tot açò, davant un correu amb aquestes característiques, és més que probable que siga un email maliciós, que únicament pretén fer-se amb les nostres claus o altres dades personals, per la qual cosa no cal accedir a l'enllaç que ens indiquen i cal esborrar-lo de la nostra safata d'entrada.

En cas de dubte, sempre es pot contactar directament amb l'entitat bancària per a verificar la veracitat d'eixos correus. No obstant això, davant qualsevol dubte, la persona afectada també pot posar-se en contacte amb Avacu.