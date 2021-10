El canvi horari pot provocar trastorns del somni en els xiquets, segons els experts

Així, ho ha assenyalat el pediatre i especialista en salut del somni de Vithas València 9 d'Octubre i Vithas Castelló, el doctor Fernando Baixauli. En eixe sentit, explica que "cadascun de nosaltres posseïm un rellotge biològic que es troba situat al centre del cervell i que s'ajusta amb els canvis de llum solar fins i tot amb alguns estímuls de l'entorn connectats amb l'alimentació i les rutines diàries.

D'aquesta manera, aquest rellotge intern regula un cicle diari que afecta als nivells de les hormones i quan canvia el ritme de la llum externa pot afectar a l'organisme. Per açò, "aquests canvis dependran de cada xiquet, però en alguns sí que es poden apreciar signes que es perceben i poden anar des d'un baix rendiment en les tasques del dia que problemes d'atenció, irritabilitat, mal humor, cansament, somnolència, i que fins i tot poden generar alteracions en la vigília del somni".

Per aquesta raó, tindre un hàbit de somni saludable i dormir les hores necessàries és clau per al creixement cerebral del xiquet. El gran desenvolupament neuronal depèn en gran manera de les substàncies que se segreguen, com a proteïnes o hormones, durant el somni de manera que un somni de mala qualitat pot afectar al desenvolupament físic, emocional, cognitiu i social dels xiquets.

Per a minimitzar aquests tipus de problemes en dormir, s'han d'establir rutines diàries i regular als xiquets l'hora de gitar-se. L'ideal amb aquest canvi horari és que la setmana prèvia es prepare als xiquets realitzant un avançament gradual a l'hora de despertar i de la resta d'horaris del dia.

No obstant açò, aclareix que les rutines marcades han de ser diferenciades segons l'edat del xiquet en alguns aspectes. Així, quan són bebés cal gitar-los desperts en el seu bressol i amb el seu element transicional, com un peluix, perquè aprenguen a dormir-se sols, generar un ritual diari d'higiene i alimentació a les mateixes hores". Si el xiquet pren pit, "les preses nocturnes han de ser més curtes i sense llum ni altres estímuls", conclou.

Quan són més majors i dormen solos en la seua habitació, l'ambient per a agafar el son ha de ser tranquil, silenciós, fosc i amb una temperatura que no supere els 20 graus.

ADOLESCENTS

El problema del somni també afecta hui en dia a molts adolescents ja que es produeix un retard normal de l'inici del somni i es necessita dormir més que durant els anys anteriors. L'adolescent que no dorm de 8 a 10 hores a la nit, no descansa prou, està irascible, té difícil despertar i menor rendiment acadèmic.

Per a evitar-ho, és clau evitar una hora abans de dormir, videojocs, estudi, mòbil, internet i no usar la tele per a dormir-se, a més no ha d'estar en la seua habitació, no consumir estimulants i practicar exercici físic regular.