À Punt guanya dos premis a Iberoamèrica per la campanya de 'L'Alqueria Blanca' i suma ja sis guardons internacionals

Sota el paraigua del concepte creatiu 'Dime', el públic pot gaudir de diversos formats de continguts creatius transmedia. A aquests dos premis se sumen altres quatre que la radiotelevisió pública valenciana ja ha obtingut: 3 en els Wina de Dubai, que són els Óscar de la publicitat, i 1 en els Inspirational de Madrid.

Amb aquests sis premis À Punt "supera a quasi totes les grans cadenes generalistes amb més d'un 12,5% de share en la primera etapa de la sèrie emesa entre aquest mes de març i maig amb una fidelitat del 75%", assegura la radiotelevisió pública valenciana en un comunicat. A més va ser trending topic a Espanya amb més de quatre milions i mig d'impressions orgàniques i el 94% dels comentaris positius.

La segona etapa de la sèrie, que es va iniciar fa 15 dies amb l'emissió de nous capítols, també recull bones xifres, ja que diumenge passat va aconseguir un 9,7% d'audiència mitjana i va congregar 264.000 espectadors en algun moment de la transmissió.

TRANSMEDIA

En eixe sentit, el director de Comunicació i Màrqueting d'À Punt, Benjamín Marín, comenta que "aquesta campanya transmedia està enfocada a un públic heterogeni". "D'una banda als teleespectadors que ja eren fans de la sèrie en l'altra època, i també a un públic més jove que ara l'ha descobert i li ha enganxat. Açò ha sigut possible gràcies a la creativitat i a les accions multicanal desenvolupades que han construït una campanya exitosa reconeguda a nivell mundial", assenyala.

Per la seua banda, Ximo Pérez, productor executiu de la sèrie, explica: "Seguim celebrant que una producció local aconseguisca premis tan globals. Igual que hem aconseguit que la qualitat de la sèrie tant en guió com tècnicament estiga a l'altura de la de les grans plataformes, aquesta acció de promoció conjunta entre À Punt, Lola i FLUOR ha estat a l'altura del repte. Bravo per tots i totes!".

El fundador i director creatiu de FLUOR Lifestyle, Eduardo Prádanos, bromeja amb que s'està buscant un magatzem on albergar "en lloc segur els premis perquè açò ja és un al·luvió". "Gràcies a À Punt i a Lola per demostrar conjuntament que és possible crear relats mobilitzadors que repercutisquen directament en el compte de resultats de les empreses i marques", finalitza.