L'Assemblea de presidents de falla diu sí a l'expedient previ per a convocar un Congrés Faller

La votació, celebrada en la nit d'aquest dimarts durant la sessió corresponent al mes d'octubre de 2021, va comptar amb 111 vots a favor, 28 en contra i 14 abstencions, informa la Junta Central Fallera (JCF).

El president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, va defendre que en l'assemblea "radica el poder democràtic de la festa de les Falles". A més, va explicar que s'iniciarà un expedient que passarà pel Ple de l'Ajuntament de València, ja que s'han de mobilitzar recursos i també per a estar "sota el paraigua d'un expedient municipal".

L'edil va afegir que pot ser un Congrés Faller "per a modificar un punt en concret o per a una remodelació global" però, en tot cas, tornarà a passar per l'Assemblea, que decidirà la forma de procedir, ja que "serà qui gestione el dia a dia".

El president de l'òrgan fester va anunciar que no participarà en l'elecció dels equips de treball, sinó que serà l'Assemblea qui "decidirà el què, qui i el com" del Congrés, amb el qual "només guanyarà el món faller".

Per tots aquests motius, va sol·licitar el vot a favor per a la convocatòria del Congrés Faller i va exposar la seua idoneïtat davant un reglament que, en determinats punts, està "obsolet". "Les Falles necessiten adaptar-se a una nova realitat i unes noves necessitats", va asseverar.

EXALTACIONS

D'altra banda, Galiana va comunicar que les Exaltacions de les Falleres Majors de València se celebraran els dies 22 i 23 de gener de 2022 en el Palau de Congressos de València.