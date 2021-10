PSOE absorbe más ex votantes de Cs que PP en C-LM, según sondeos internos manejados por Gutiérrez antes de su Congreso

"La inmensa mayoría de votantes de Ciudadanos en anteriores elecciones prefieren a García-Page como presidente que a Paco Núñez. Casi la mitad de votantes del PP prefieren a Emiliano García-Page como presidente que a Paco Núñez", ha asegurado en una entrevista con Europa Press el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que ha añadido que, en base a ese sondeo, el PP también pierde votos, que absorbe Vox y sube.

"A día de hoy estamos mas cerca de repetir resultados y consolidar los de 2019 que de que el PP pueda tener una posibilidad de gobierno. Es más, Núñez a día de hoy es un lastre para las expectativas electorales del PP en Castilla-La Mancha. Es un líder que ahora se le conoce más, pero que no se le valora como presidenciable y al que se le reprocha su conducta durante estos años, especialmente durante la pandemia. Una inmensa mayoría de los ciudadanos de esta tierra cree que el PP ha utilizado la pandemia con fines electorales y valoran negativamente su conducta", ha aseverado.

Según el número 'dos' de los socialistas castellamanchegos, la encuesta refleja que la gente "valora profundamente" la gestión que se ha hecho por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha tanto en la pandemia como en la recuperación. "Se ha interiorizado que nos ha golpeado a todos por igual. Lo que se ha visto, tal y como queda reflejado en las encuestas, es la intención del Gobierno regional de hacer una gestión social y económica distinta".

"Hemos pasado de la anterior crisis económica y un Gobierno pendiente de la dictadura del déficit para insistir en los recortes y dejar a todo el mundo tirado, a un Gobierno de Emiliano García-Page que lidera ayudas directas para llegar a todo el mundo, lidera los planes de empleo e intenta que todo el mundo tenga oportunidades. Hemos pasado del debate de cuánto se recorta a cuánto se invierte", ha destacado.

Tras señalar que "la región es la misma que con María Dolores de Cospedal", ha añadido que el PP tendría que explicar por qué con ellos al frente se tardaron ocho años en recuperar niveles de empleo similares a los previos a la crisis económica, cuando con el Gobierno de García-Page ha tardado 16 meses en superar datos de empleo previos a la pandemia. "La diferencia es que unos apostaron por recortes y otros por las ayudas y los estímulos, y eso se traslada a las encuestas".

REGIONALISMO E IGUALDAD

Preguntado sobre si en la nueve Ejecutiva que saldrá del XII Congreso Regional habrá renovación, Sergio Gutiérrez no ha desvelado detalle alguno por "respeto al congreso". "Empieza cuando se constituye y la negociación se produce durante el congreso".

Lo que sí ha defendido es la gestión realizada por la Ejecutiva elegida en el XI Congreso, pues a su entender ha cumplido con los objetivos marcados, tal y como determinan los resultados electorales que volvieron a dar la Presidencia de la Junta de Comunidades al PSOE.

"También la orientación política de una gestión que quiere poner el énfasis en que es un proyecto regionalista. Cuando se piensa en defender Castilla-La Mancha, a la gente le viene a la cabeza este partido que defiende con autonomía política a la región. Somos un partido regionalista con profunda vocación progresista. Entendemos la región como una tierra que tiene que crear oportunidades, de igualdad entre lo urbano y lo rural, entre hombres y mujeres, y de profunda cohesión social. Una tierra cuyo hecho diferencial tienen que ser las políticas sociales. Nos está costando mucho pero nuestro compromiso es terminar esta legislatura en el punto cero de los recortes de Cospedal", ha zanjado.

De igual modo, Gutiérrez ha verbalizado la aspiración del PSOE de ser el "referente transversal" de la región, así como el instrumento de aquellos que, con independencia de gustos o de otro tipo de preferencias ideológicas, sientan que sus siglas "les defienden".

"Para eso tenemos que ser más permeables, transparentes, abiertos, establecer compromisos", ha apuntado el secretario general de los socialistas castellanomanchegos, que ha hablado de celebrar, durante los próximos meses, foros abiertos de participación en todas las provincias para que todo aquél que comparta un modelo de región con independencia de su preferencia se sientan representado en este partido.

"Si tenemos que coger una bandera en este congreso esa bandera tiene un doble alma: la del regionalismo y la de la igualdad. Todos los que quieran igualdad de oportunidades y los que crean la que defensa de Castilla-La Mancha han de estar por encima de cualquier ideal. Nos reclamamos como su partido y referencia", ha concluido.

EL PP NECESITA UNA REFLEXIÓN PROFUNDA

En otro orden de cosas, y preguntado sobre si para Castilla-La Mancha y para el PSOE es bueno o malo que Paco Núñez no vaya a tener rivales a la hora de revalidar liderazgo al frente del PP, tras bromear asegurando que si él hubiera podido "lo hubiera avalado", Gutiérrez considera que el PP necesita encontrar su espacio.

"Más allá de debates sobre liderazgos, precisa de una reflexión profunda sobre qué quiere ser. Núñez estos últimos años ha dejado claro que determinadas cuestiones interiorizadas no son buenas. La primera es que renuncia a ganar, aspira a sumar con carambolas. Pero renuncia a ser mayoría".

Esta cuestión, a juicio del número 'dos' de los socialistas castellanomanchegos es "mala y negativa", pues se trata de un PP que "obviamente" apuesta por lo que está viendo, como muestra "su radicalización y su falta de visión".

"Es un PP que dice no a todo. Le ha parecido mal todo, hasta la vacunación. Cuando alguien está continuamente en eso demuestra que no tiene proyecto, sólo oponer a lo que digan los demás. Es un partido centrado en el copia pega y en los bulos, en cierto populismo. Cuando el Partido Popular, o cualquier otro partido, promete cada día multiplicar el gasto por dos y reducir ingresos a la mitad no hay que ser catedrático para saber que esta mintiendo. Necesitamos un partido serio para debates serios", ha reclamado.

Por último, Sergio Gutiérrez ha lamentado que la "debilidad interna" del PP de Castilla-La Mancha le haga "ser más dependiente de Génova", desde donde defienden lo urbano y generan confrontación en materia de agua, de financiación o de infraestructuras.

"Necesitamos un PP que no dependa del último deseo de Casado para que su presidente sea candidato y tenga gallardía para alzar la voz", ha reclamado Gutiérrez, que ha concluido condenando el silencio de los 'populares' castellanomanchegos después de que su presidente nacional, Pablo Casado, "se pasara el verano por Murcia y Alicante diciendo que quiere todo el agua de Castilla-La Mancha".