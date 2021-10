Els comptes de València superaran per primera vegada els 1.000 milions

El pressupost de l'Ajuntament de València superarà en 2022 per primera vegada en la seua història els 1.000 milions d'euros. L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, va avançar ahir que la incorporació dels fons europeus Next Generation EU al projecte pressupostari del pròxim any, per un import estimat en principi de 60 milions d'euros, farà possible aquest fet històric de cara als comptes actualment en procés d'elaboració.

Ribó, que va apuntar que la quantitat procedent dels fons comunitaris podria ser encara major, va assegurar que els comptes municipals del pròxim exercici permetran afrontar polítiques d'impuls econòmic, la millora de la qualitat de vida i incrementar la seguretat ciutadana en el marc d'una gestió basada en la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, segons van informar fonts del Consistori.

El primer edil va exposar que la previsió inicial del Govern municipal, el conegut com Govern del Rialto que conformen Compromís i PSPV, per al pressupost de 2022 era de 955 milions d'euros. Aquesta xifra es va ampliar setmanes arrere atés l'informe de la Intervenció Municipal, que reflectia la millora de les perspectives plantejada en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), van destacar ahir des de l'Ajuntament.

Així, Ribó va detallar que les millors previsions econòmiques de l'Executiu central per al pròxim any milloraven els plantejaments inicials i permetien preveure un increment en la participació en els ingressos de l'Estat. A més, a això es va sumar la devolució de l'Impost del Valor Afegit (IVA) que el Govern central deu al municipi des de 2017, en concret, 24 milions d'euros més sobre la previsió inicial.

El projecte pressupostari del Consistori valencià per a 2022 torna a ampliar-se ara en sumar les previsions de finançament derivades de les aportacions dels fons europeus Next Generation EU per 60 milions d'euros més del que es preveu inicialment.

D'aquesta manera, el resultat per als comptes municipals del pròxim exercici és una previsió que supera els 1.000 milions d'euros, una xifra que s'aconsegueix per primera vegada en la història de l'Ajuntament de València, van insistir des de l'Administració local. Joan Ribó (Compromís) va subratllar que les inversions i projectes a realitzar en el marc dels Next Generation seran sufragats majoritàriament amb aquests fons europeus, «atés que l'Ajuntament haurà d'aportar un percentatge molt poc important».

L'alcalde va assegurar que així es fa «un pas molt significatiu», al mateix temps que va mostrar la seua satisfacció per l'increment dels recursos municipals en favor d'una millor gestió dels béns, serveis i inversions previstes a la ciutat de València.

Per part seua, el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán (PSPV), va manifestar que el nou pressupost per a 2022 suposarà «aprendre les lliçons de la pandèmia», segons va agregar el Consistori. En aquesta línia, l'edil va apuntar que «no és millor tindre un sector públic reduït, sinó un sector públic capaç de fer front a les situacions difícils i impulsar la recuperació». «Va si pot ser gràcies a la política de suport del Govern d'Espanya en aquests Pressupostos Generals de l'Estat i a l'aplicació dels fons Next Generation», va afegir Sanjuán.

«Per primera vegada, estem afrontant una crisi tenint tothom clar que l'important és que el sector públic siga una palanca de reactivació. L'Ajuntament de València serà una gran palanca de recuperació perquè aquesta ciutat assumisca el seu paper com a líder d'un nou moment econòmic», va afirmar l'edil.

En aquests moments, el Govern local de coalició format per Compromís i PSPV-PSOE es troba negociant el contingut del projecte de Pressupostos per a portar-los al ple municipal.

La intenció de l'equip de Govern passa per obtindre el suport d'algun dels grups de l'oposició, especialment de Ciutadans, que l'any passat es va abstindre després d'aconseguir veure reflectides algunes de les seues demandes, relacionades principalment amb la reactivació econòmica, el suport als autònoms i la posada en marxa d'ajudes.

Ribó demana el 15% del fons Feder

L'alcalde de València, Joan Ribó, va plantejar ahir a la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, la necessitat que els Programes Operatius Feder contemplen un muntant pròxim al 15% per a ser gestionat de manera directa per les entitats locals.