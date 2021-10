Comença la vacunació enfront de la grip i la de reforç de Covid

La Conselleria de Sanitat començarà hui a vacunar contra la grip als 700.000 majors de 70 anys al costat de la tercera dosi de vacuna contra la Covid-19 en els centres de salut i amb cita prèvia per a evitar aglomeracions. A més, es vol que en les dues pròximes setmanes estiguen protegits els grups més vulnerables: embarassades, els usuaris i treballadors de centres de majors o amb diversitat funcional, i els professionals sanitaris.

Així ho va anunciar ahir la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la presentació d'aquesta campanya, per a la qual s'han adquirit 1.285.000 dosis, 8.900 més que en la temporada anterior, i que són ampliables. L'objectiu és immunitzar al 75% dels majors de 65 anys i personal sociosanitari, al 70% de les embarassades i al 60% de malalts crònics.

L'any passat es va arribar al 67,4% dels majors de 65 anys, al 71,4% d'embarassades, al 66,3% de les residències i al 93,8% del personal sanitari. Barceló va explicar que la grip «en principi és un procés banal per a la població en general, però sí que pot comportar complicacions per als grups de risc».

Per això, està indicada per a majors de 65 anys, persones amb el risc de complicacions derivades de la grip, com és el cas d'embarassades o que acaben de donar a llum, personal sociosanitari i de serveis públics essencials. D'aquesta manera, es començarà a immunitzar als majors de 70 anys, que rebran la vacuna de la grip al costat d'una dosi de reforç enfront de la Covid-19 de ARNm (els sèrums de Pfizer i Moderna), una injecció en cada braç. Per a poder rebre aquesta tercera dosi, hauran d'haver passat almenys sis mesos des de la segona.

Al mateix temps, en aquesta primera fase, que es vol acabar en dues setmanes, es vacunarà a les embarassades; als residents i treballadors de centres de majors o amb diversitat funcional, i als professionals sanitaris. A continuació es vacunarà a la resta de grups de risc: persones d'entre 65 i 69 anys, persones de 64 anys i menys amb patologies de risc i serveis essencials. Tots ells podran demanar hora per a vacunar-se cridant al centre de salut o a través de l'app GVA+Salut, que s'activarà per a les persones que pertanguen a un d'aquests grups.

Barceló va explicar que l'eslògan triat per a la campanya de la grip és ‘Tornem a acostar el muscle’ com «una crida a continuar aportant, a continuar lluitant després de la vacuna contra la Covid i a continuar sumant esforços per a protegir-nos i també protegir als qui ens envolten».

Sobre aquest tema, va apuntar que encara és prompte per a vaticinar com es comportarà la grip enguany, ja que en aquesta campanya s'han reduït les restriccions contra la Covid vigents en la passada i que van aconseguir que pràcticament no circule el virus de la grip: 1.651 casos al gener de 2020 enfront de 3 en 2021. Per això, va instar a mantindre la mascareta, la distància social i la ventilació en interiors.

Barceló va recalcar que es disposa de personal sanitari suficient per a afrontar aquesta campanya ja que després de finalitzar al maig els contractes Covid es van tornar a fer 6.050 contractacions, vigents fins al 31 de desembre, i després del tancament dels vacunòdroms han tornat als centres de salut.

Davant la possibilitat d'una nova pròrroga i d'augmentar la plantilla, va dir que s'estan estudiant els recursos humans necessaris per a Sanitat en els pròxims Pressupostos de la Generalitat, que encara no estan tancats. A més, va dir que preocupa l'augment de contagis lligat a turistes britànics a Benidorm (Alacant), on es prendran mesures «si fóra necessari».

D'altra banda, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, va informar que més del 87,23% de les persones de residències de persones majors ja tenen la tercera dosi de Covid.

La campanya d'immunització de la grip estacional

700.000 majors de 70 anys rebran la dosi de la grip al costat de la tercera de Covid-19.

1,28 milions de dosis de vacunes contra la grip té la Conselleria, 8.900 més que en 2020.

3 casos diagnosticats de grip va haver-hi al gener de 2021, enfront dels 1.651 de 2020.