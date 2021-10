El descarado tonteo de Valeria Ross y Gipsy Chef en 'Zapeando'

Pablo Albuerne, conocido en Instagram como Gipsy Chef, volvió este martes al plató de Zapeando para realizar en directo una de sus extrañas preparaciones que, en este caso, tenían que ver con la próxima fiesta que está a la vuelta de la esquina: Halloween.

"El plato perfecto para Halloween", lo denominó el instagramer, que tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales. Se trataba de un risotto de Halloween cuya clave es la base de calabaza.

Durante el cocinado en directo se hizo más que evidente un tonteo entre el cocinero y una de las colaboradoras del programa, Valería Ros.

"No me mires así, Pablo, que me das miedo", afirmó la colaboradora, que explicó que hace unos días Pablo le llevó unas flores y le hizo "mucha ilusión".

Una buena sintonía entre ambos que causó sensación en el programa y del que hasta Dani Mateo se dio cuenta. "Pablo, lo que le das a Valeria no es miedo", dijo el presentador.

"Se lo está inventando", dijo tímidamente y con risa nerviosa, a modo de explicación, Ros. Pero, lejos de parar, el tonteo entre ambos siguió. Incluso a Pablo Albuerne, de los nervios, se le cayeron algunas cosas al suelo. "Yo me estoy empezando a poner nervioso", reconoció el cocinero ante las risas de Valeria.