Aditi Libertad, en 'First Dates': "En otra vida fui la tonta del bote de un pueblo"

Aditi Libertad y David protagonizaron este martes en First dates una cita de otra dimensión por sus creencias y donde compartiendo cómo habían sido sus vidas más allá de la actual.

La primera en llegar fue la alicantina, que reconoció que "en 2009 tuve un despertar espiritual en mi viaje a la India, no cabía en Margarita y pasé a llamarme Aditi Libertad. Tras ese viaje de mi alma me puse un nombre que diera más cabida a todo mi ser".

"Creo que fue como un regalo del Universo, estaba trabajando como ingeniera y noté que necesitaba un tiempo. Le pedí un año sabático a mi jefa e hice el curso del guerrero", recordó la maestra de reiki.

Su cita comentó a su llegada la local de Cuatro que "me apasiona el mundo del misterio, el tema de los ovnis, de los fantasmas... todo lo que es el más allá". Es más, a su cita le llevó un dibujo donde plasmó "algo que soñé".

"A veces tengo sueños donde veo imágenes, no sé si podría tratarse de un viaje astral, pero en uno de estos sueños me vi con mi pareja ideal flotando por el espacio como si los dos nos dirigiéramos a una especie de luz", comentó el vigilante de seguridad.

Sobera y David, en ‘First Dates’. MEDIASET

Durante la cita, el barcelonés recordó cómo fue su primer viaje astral: "Noté una vibración que me elevaba para arriba y el cuerpo se quedaba en la cama. Me asusté mucho y no lo quise volver a intentar".

Aditi Libertad, por su parte, le contó que "en el momento que sales de tu cuerpo entras en un plano donde están los seres de luz. Me pasó con 5 años, me tumbé en casa de mi abuela y me vi fuera, por el cielo azul".

Ambos coincidieron en otra creencia, la reencarnación: "Me he visto en la India con marido e hijos, en China y una vez fui la tonta del bote de un pueblo", afirmó muy convencida la maestra de reiki

"Yo no he llegado a tanto, la gente que está en un nivel superior me han visto siendo monje y cura en otras vidas", comentó David, conectando inmediatamente con su pareja de la noche.

Al final, el vigilante de seguridad sí que quiso tener una segunda cita con Aditi Libertad: "Me ha parecido una chica simpática, atractiva y compartimos muchos temas". Pero ella prefirió volver a verse "como amigos, pero no como pareja porque no me llega a lo profundo de mi alma".