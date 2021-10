Daniel Pérez (Cs) tras dimitir varios cargos orgánicos: "No me siento cuestionado en absoluto"

En este sentido ha agregado: "Tengo el apoyo de la dirección nacional del partido, del comité autonómico, los provinciales y los locales. No me siento cuestionado, en absoluto, y no tengo por qué sentirme así. No hay argumento para que sentirme así y si lo hay no lo han puesto encima de la mesa".

Estas dimisiones se han producido al entender que la dirección autonómica de Cs, que encabeza Daniel Pérez Calvo, les "coarta" su "libertad" y han considerado que las formas de dirigir son "contrarias a la regeneración y la transparencia de Ciudadanos".

Tras celebrarse una reunión de la junta directiva de Cs Aragón y antes de que se reuniera el comité autonómico -ambas previstas antes de estas dimisiones- Daniel Pérez ha rebatido las críticas de los dimisionarios, cuyos cargos se reemplazarán en el plazo de unos seis meses que será el tiempo que esté en funcionamiento una gestora antes de convocar elecciones y renovar las juntas de la agrupaciones locales.

Pérez ha comentado que en esta etapa de transición se apuesta por el talento, mérito y capacidad con la finalidad de que los que vengan a trabajar en el partido y en las instituciones "tienen que ser los mejores". Ha avanzado que la gestora que se diseña, sobre la que "algunos ya han aceptado", será "muy muy competente".

En declaraciones a los medios de comunicación, Daniel Pérez ha dejado claro que el "rumbo" de Cs está marcado por la asamblea extraordinaria nacional, donde se aprobaron los estatutos y la estrategia política con una votación "claramente mayoritaria" de aprobación de la nueva dirección del partido.

RESPETO A LA DECISIÓN

Ha explicado que Cs es un partido liberal y como tal hay que respetar las decisiones que toman las personas en la organización, que "seguro" tienen sus motivos y razones. "Yo poco más puedo añadir porque lo que me preocupa tiene que ver con lo que decimos a las familias para hacer frente a las facturas, llenar el depósito del coche o pagar la hipoteca".

A su parecer "no debe interesar la burbuja política de lo que ocurre dentro de los partidos políticos", y en este sentido ha contado su experiencia de que cuando va a la panadería no escucha a la gente hablar de "la bronca de Ciudadanos, sino de como está la vida o cómo pasarán las Navidad".

Por ello, Pérez ha querido zanjar este asunto al remitirse al comunicado que él ha enviado este martes a la militancia. "Respeto su decisión y les digo que seguimos contando con ellos porque siguen de militantes de base y si no se han sentido agusto o no se han visto satisfechas sus expectativas no puedo más que respetarla".

EVIDENTE HOSTIGAMIENTO

Ante la posibilidad de que haya una intención de desgastar a la dirección de Cs en Aragón ha dicho que no se puede sacar el caso de Aragón del contexto nacional donde "es evidente" que existe y "está anunciada una clara operación de hostigamiento y de afán de liquidar a esta alternativa liberal".

En términos bursátiles ha añadido: "Hay una OPA hostil lanzada por el partido conservador. Ellos lo han dicho y eso genera un clima general de incertidumbre donde es difícil disociar lo que pasa en los distintos territorios. Se sufre en toda España".

Ha criticado que los conservadores, en lugar de entender que la alternativa liberal es "buena" como la hay en el conjunto de la Unión Europea, "consideran que es bueno que Cs desaparezca para que a ellos les vaya mejor". "No tengo indicios para pensar que detrás está el PP ni nadie, pero si se atienen a las razones sobre las noticias publicadas uno puede sospechar de donde proceden, quien las filtra con qué intención y para quién sirven o trabajan las personas que lo están haciendo".

SECTOR CRÍTICO

Su impresión es que "no se hay formado un sector crítico" en Cs porque en la junta directiva se ha informado de otros comités provinciales y se ve que hay una "necesidad" de que las personas con puestos de responsabilidad "tengamos claro donde estamos y hacia donde vamos". Por ello, el líder de Cs Aragón ha vuelto a expresar su "respeto" a las decisiones individuales y es "normal" que el que no esté a gusto lo diga y "no pasa nada".

El hecho de que los dimitidos mantengan cargos institucionales ha dicho que no tiene nada que ver porque es un asunto orgánico. "Me preocuparía más que fuera una crisis institucional porque afectaría al servicio que se ofrece a la ciudadanía". Ha abundado más al decir: "Tengo especial interés en que las cosas salgan bien y se planteen iniciativas". Los temas de partido "son sumamente aburridos", ha reconocido.

Su impresión es que es "mucho más clara la información" que él aporta y ha querido dejar claro, que ha existido "transparencia cristalina", que "no habido irregularidades" en la fecha de su afiliación a Cs. Ante las críticas de poca transparencia, ha instado a los dimisionarios a que lo expliquen; "Yo respondo con documentos jurídicos de las Cortes de Aragón que dicen que no hay nada que objetar, que expliquen qué más transparencia quieren".

CASA COMÚN DEL CENTRO LIBERAL ARAGONÉS

A todos los aragoneses que se sientan de centro y compartan el planteamiento liberal, que son la mayoría de los aragoneses, según ha considerado, les ha pedido que se sumen al proyecto de Cs. Este mensaje lo ha dirigido a los 1,3 millones de aragoneses y ha enfatizado: "Ojalá se sumen al proyecto".

Para Daniel Pérez, el mensaje de Ciudadanos es claro "de centralidad, alejado de extremos y populismos, un proyecto liberal que no sube los impuestos y ayuda a las familias y autónomos, mientras que en la vida privada no se mete". "Cabe muchísima gente", ha reseñado.

Sobre si puede existir una apertura a los críticos del PAR, Pérez ha comentado que ambos partidos "tienen muchas cosas en común". Ha recordado el episodio de hace unos meses en Teruel, cuando Cs apareció con la portavoz del PAR en la Diputación, pero "no se hablaba de pactos" sino de "ensanchar el espacio de centro para evitar que movimientos cantonalistas de izquierda, como Teruel Existe, entren con excesiva fuerza y evitar la dependencia de partidos populistas o que pretenden soluciones fáciles a problemas complejos".

Tajante ha precisado Daniel Pérez que no es un llamamiento explícito a personas del PAR que están incómodas. "No me dirijo tanto a los militantes como a los votantes que identifiquen que el proyecto liberal de Ciudadanos es el proyecto de la casa común del liberalismo aragonés".