La edil del distrito Macarena replica al PP que la obra de Miraflores va con "celeridad y coordinación"

Clara Macías ha defendido esta inversión de 240.000 euros en la mejora de la circulación y de la movilidad a través de la pavimentación y renovación de la señalización horizontal de la Avenida de Miraflores, un proyecto "demandado y requerido por residentes y comerciantes" que se está ejecutando con "una rapidez ejemplar hasta el punto de que ya se ha podido abrir el primero de los tramos que supone una tercera parte de la calle y, si las circunstancias lo permiten, la obra podrá terminar antes del plazo previsto".

"La pavimentación, que era necesaria y demandada, se está ejecutando con celeridad y coordinación entre las diferentes áreas. En un sólo día se concluyeron las actuaciones en la calle Madreselva. En Avenida de Miraflores se ha trabajado día y noche para que quede liberada una tercera parte de la calle en un sólo día y la previsión es que mañana puedan abrir más tramos si las circunstancias lo permiten", destacó la delegada del distrito Macarena, quien preguntó al PP si su modelo es "volver a la ciudad paralizada, atascada, sin proyecto y sin ideas" del periodo 2011-2015.

"El discurso del PP es que no hay que hacer cosas, no hay que invertir en mejoras en los barrios y no hay que tratar de apostar por la movilidad sostenible. El de nuestro gobierno es el contrario: tenemos que seguir acelerando las transformaciones, ejecutando proyectos ambiciosos, invirtiendo, mejorando la calidad de los barrios y contribuyendo a la recuperación económica", subrayó Clara Macías.

"Nadie recuerda ni un sólo proyecto hecho por el PP en el distrito Macarena en los cuatro años que gobernó. Con nosotros, hay un extenso listado de mejoras, de inversiones y de actuaciones en todos los barrios del distrito. Desde la nueva PLaza del Olivo hasta las reurbanizaciones en la Barzola, el Cerezo o el Polígono Norte, pasando por la peatonalización de la Avenida de la Cruz Roja".