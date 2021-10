La izquierda madrileña critica la ley de Igualdad de Vox: de norma "neandertal" a texto a la altura de "Polonia o Hungría"

Vox registró la semana pasada una proposición de ley para aprobar la que sería la primera ley de Igualdad de la Comunidad de Madrid. En su reunión ordinaria de los lunes, la Mesa de la Asamblea la calificó favorablemente y el texto inició así su andadura parlamentaria, que se extenderá a lo largo de las próximas semanas con el horizonte previsible de que llegue a debatirse en el pleno antes de finales de año.

Para sacar adelante esta ley, el grupo que lidera Rocío Monasterio necesita el apoyo del PP. Los 13 diputados que tiene Vox y los 65 de la bancada popular suman la mayoría necesaria para dar el visto bueno a esta ley. El partido proponente ha desarrollado un articulado propio, pero está abierta a enmiendas. Incluso, la negociación se pretende llevar de forma paralela a la tramitación de los presupuestos autonómicos.

El discurrir de las conversaciones en torno a la Ley Integral de Igualdad y no Discriminación, como se llama literalmente la propuesta de Vox, es de momento una incógnita. Pero sus primeras horas de andadura parlamentaria tras la calificación no han sido demasiado pacíficas: los grupos de izquierda no han escatimado en críticas y hasta el PP ha señalado que ha visto en una primera lectura de la propuesta "aspectos manifiestamente inconstitucionales".

"La ley Celaá establece la prohibición con fondos públicos aquellos colegios que apuesten por la educación diferenciada y esta propuesta de ley de Vox busca que eso no ocurra, pero nosotros no podemos legislar sobre eso, porque estaríamos incumpliendo una ley nacional", ha señalado el portavoz del PP, Alfonso Serrano, tras la Junta de Portavoces de este martes. "Hay que saber hasta dónde puede llegar uno", ha remachado.

"Desde el punto de vista de la igualdad es una ley que aporta poco", ha opinado Serrano, que ha considerado que el derecho a la igualdad está consagrado en la Constitución y esto es la mayor garantía que existe para que se respete.

"Es bastante eufemístico que la llamen ley de Igualdad cuando ahonda en la discriminación y en el odio al diferente", ha opinado Mónica García, portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, que también ha calificado la ley como "neandertal". "Si Ayuso quiere sacar adelante esta ley, nos va a tener enfrente, tanto en el parlamento como en los tribunales", ha agregado.

"Proponen la derogación de las leyes LGTBI y nosotros no podemos aceptar este tipo de iniciativas", ha aseverado Hana Jalloul sobre la propuesta de Vox en su última intervención como portavoz del PSOE en la Asamblea. "Son leyes que se han alcanzado por consenso", ha agregado, "los derechos y libertades de las personas no se pueden poner en cuestionamiento", ha agregado para advertir que el PSOE no va a "consentir" que derechos consolidados "sean moneda de cambio para los presupuestos".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha aseverado que la ley "mal llamada de Igualdad" pretende volver a situar a España en sus "épocas más oscuras" y en línea con países como "Polonia o Hungría". Si la presidenta madrileña "compra las propuestas de Vox", ha señalado Jacinto, será "cómplice" de la discriminación en la Comunidad de Madrid, algo que ha tildado de "muy grave".

Vox defendió este lunes su texto afirmando que incluye la derogación de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid porque "atentan contra el sistema jurídico español y la propia Constitución Española". Su propuesta, añadieron, pasa por "defender la verdadera igualdad de todos los españoles y derogar las normativas que la vulneran".