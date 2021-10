DocsValència projecta 27 documentals "variats i inèdits" i celebra el retorn del públic a les sales

Així ho han assenyalat en una roda de premsa celebrada en els Cinemes Lys, seu principal del certamen, per a presentar aquesta nova edició amb la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit; el director de programació de Cinemes Lys, Silvino Puig; i els codirectors de la pel·lícula inaugural 'Lobster Soup', Pepe Andreu i Rafa Molés.

Pau Montagud ha agraït a Silvino Puig "ser la casa del festival" durant aquests "10 dies intensos de moltes pel·lícules i, per fi, de presencialitat". "Una de les essències del cinema és el contacte humà" perquè "la màgia" d'un festival de cinema documental naix "quan es posen en comú històries d'éssers humans amb altres éssers humans que estan en les butaques de la sala", ha ressaltat.

Aquesta és la primera edició en la qual DocsValència s'ha obert a una convocatòria internacional, on títols produïts fora d'Espanya opten al Premi Global Docs. Aquesta nova secció competitiva s'uneix a Mirades i Panorama, les seccions on competeixen llargmetratges valencians i espanyols, respectivament.

En total, s'han inscrit 739 documentals de 60 països diferents que competiran per 6.000 euros en premis. Dels documentals que es projectaran, 17 optaran als guardons, cinc en Global Docs, altres cinc en Mirades, i set en Panorama. Els 10 documentals restants formen part del nou cicle 'Mujeres a cuadro', dedicat al cinema protagonitzat per la mirada femenina, i a les diferents projeccions especials d'inauguració i clausura.

La secretària autonòmica de Cultura ha valorat la creació d'un cicle centrat en "les tragèdies humanes i les situacions de marginació que pateixen les dones al món", pel·lícules que aborden la violència de gènere, l'abús sexual i la precarietat laboral.

"DocsValència és necessari perquè presenta un cinema lligat a la realitat social, política i cultural que obri horitzons i que no necessita de la ficció per a contar històries que exigeixen ser contades. És un cinema necessari i per açò compta amb el suport de la Conselleria", ha apuntat.

Tamarit també s'ha congratulat que el públic torne als cinemes i ha comentat que "tot i que ens hem acostumat a les pantalles d'ordinador i televisió, la vivència no és la mateixa".

En aquest mateix sentit s'ha expressat Silvino Puig, qui ha remarcat que enguany "la millor notícia és que les sales tornen a estar obertes" i, sobre aquest tema, ha celebrat que els Cinemes Lys aconseguiren el cap de setmana passat alçar-se com "el cinqué cinema en tota Espanya amb major recaptació". Així mateix, ha destacat que Cinemes Lys està obert a acollir festivals i cinema documental de qualitat.

DocsLab-À Punt és el laboratori de projectes que ofereix el festival des dels seus orígens, en 2017, "un espai de formació, indústria i internacionalització que el seu objectiu és vincular a especialistes nacionals i internacionals amb els cineastes de la Comunitat Valenciana", ha explicat Nacho Navarro.

Després d'una convocatòria oberta, un total de 41 projectes documentals s'han inscrit en el laboratori de DocsValència. "S'han seleccionat deu d'ells per a participar de forma presencial en un taller que busca generar dinàmiques sobre els processos creatius i vies de finançament dels futurs documentals", ha apuntat.

Els tallers i trobades tindran lloc del dimarts 2 al divendres 5 de novembre amb xarrades, assessories, reunions one to one amb especialistes nacionals i internacionals com Inti Cordera, fundador de la Maroma Produccions i del Festival DocsMX, Alejandro Turner, manager de Desenvolupament de contingut de No-Ficció per a HBO MAX - Warnermedia, Adriana Castillo, coordinadora general de Platí Indústria i gerent de Relacions Institucionals Egeda México, o Laura Woldenberg, productora executiva de sèries i documentals estrenats en Netflix, entre uns altres.

À Punt Mèdia, co-presentador de l'apartat d'indústria del festival, atorgarà un Premi de Suport a Desenvolupament de Projecte de 5.000 euros, en col·laboració amb IVACE Internacional. "DocsLab no és només una incubadora de noves idees. L'objectiu principal és acompanyar als documentalistes durant el llarg camí que suposa crear una pel·lícula documental, facilitar la seua assessoria i ser un impuls per als passos que s'han de donar en eixe camí", ha matisat Navarro.

'LOBSTER SOUP'

Un bon exemple d'aquest recorregut seria 'Lobster Soup', una cinta que va començar a caminar en els tallers de DocsLab i, després d'haver aconseguit nombrosos premis internacionals, torna a casa com a pel·lícula inaugural, esdeveniment que es durà a terme dijous que ve. Segons Molés, "començar una peli és un enamorament, el laboratori et serveix per a arreglar les costures i prendre la temperatura, i en DocsLab vam tindre aquesta primera oportunitat". "Ara ens trobem ací de tornada i resulta molt especial".

Per a Molés, 'Lobster Soup' "és una pel·lícula valenciana que succeeix a Islàndia, i parla d'un tema molt d'ací: com el turisme pot canviar xicotetes comunitats humanes". No obstant açò, ha afirmat que és una pel·lícula per a veure en pantalla gran. Pepe Andreu, per la seua banda, ha manifestat que és "un plaer" que existisca un festival com DocsValència i ha assegurat que "estar en un cinema comercial és un gran èxit".