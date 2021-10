Los últimos meses han supuesto un antes y un después en la vida de Britney Spears después de ganar la batalla de su custodia legal contra su padre, Jamie Spears. Sin embargo, aunque las cosas hayan salido a su favor, la decepción que siente por el trato recibido entre su familia no se olvida de la noche a la mañana.

Así lo ha demostrado la cantante en su última publicación de Instagram, donde ha declarado estar "cansada" de ser comprensiva con quienes no lo son con ella. Y entre estas personas están algunos miembros de su familia y varios allegados.

La artista, de 39 años, cree que ha recibido un trato "humillante" por parte de quienes la apoyan públicamente, pero después no cumplen sus promesas. Un ejemplo de ello son su madre y su hermana, Lynne Spears y Jamie Lynn Spears.

"Estoy cansada de ser tan comprensiva como la Madre Teresa. Si has sido grosero conmigo, entonces terminé... ¡Paz! Este es un mensaje para mi familia por lastimarme más de lo que nunca sabrán. Sé que la tutela está a punto de terminar, pero quiero justicia", ha sentenciado Britney en su post.

No es la primera vez que la cantante estadounidense atiza a su familia en las redes sociales. La pasada semana, sin ir más lejos, lanzó un dardo a su hermana menor por el título que pensaba ponerle a su libro, I must confess, una frase extraída de uno de los mayores éxitos de Britney, el single de 1998 Baby One More Time, el primer hit de la estrella del pop.

El título provocó que los fans de Britney cargaran contra su hermana, y esta tampoco dudó en pronunciarse: "Estoy pensando en lanzar un libro el próximo año, pero estoy teniendo problemas para encontrar un título, así que tal vez mis fans me podrían ayudar. La opción número 1 es 'Mierda, realmente no sé'. La opción 2 'La verdad es que sí me importa lo que la gente piense'. ¿Qué opináis?".

Anteriormente la artista ya había criticado a la protagonista de Zoey 101 por no hacer nada para "sacarle" de sus problemas en los trece años de tutela. "Si eres como mi familia, que dice cosas como lo siento, estás en una tutela, probablemente pensando que eres diferente para poder joderte", expresó.