El 'Diálogo sobre el futuro del envejecimiento' se clausura con "el gran debate" de las pensiones y la esperanza de vida

El encargado de cerrar el evento y de introducir esta incógnita ha sido el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien ha celebrado que los debates e intervenciones en el seno de este foro permitiesen "empezar a ver al envejecimiento como una parte de la sociedad, como parte del presente y del futuro".

Todo el programa se ha desarrollado entre lunes y martes en el Centro Obra Social Abanca de la capital gallega con la colaboración de distintas instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo, el Gobierno de España, la Xunta y el Ayuntamiento.

En su clausura, además del alcalde, han intervenido el director general de Afundación, Pedro Otero; el rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López; y la dubdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Ejecutivo central, Sara Baliña.

Durante su discurso, Bugallo ha introducido "el gran debate" del sistema de pensiones y su viabilidad, ya que, cuando este se ideó el siglo pasado, la edad de jubilación se situaba en los 65 años pero la esperanza de vida era "20 años menor".

"A finales de los años 50, en España se generaliza un sistema público de pensiones y cotizaciones y se genera un superávit enorme que sirve para financiar las inversiones del INI (Instituto Nacional de Industria). El sistema funcionaba como un banco espléndido", ha asegurado.

No obstante, el alcalde ha advertido que todo "empezó a cambiar" en las últimas décadas con la ampliación de la esperanza de vida hasta los más de 83 años de media que hay en Galicia. Eso, sin duda, es "un enorme triunfo de la sociedad", ha dicho, aunque ha reconocido que hay que pensar en "soluciones".

No en vano, Xosé Sánchez Bugallo también ha propuesto que todas las iniciativas que se ideen desde Europa puedan emplear Galicia como "espacio real en el que experimentar" sobre ellas, dada la pirámide demográfica envejecida que presenta la Comunidad.

LA EXPERIENCIA, "UN ACTIVO IMPRESCINDIBLE"

Por su parte, el director general de Afundación se ha referido a la longevidad y a la experiencia como "un activo imprescindible hacia una sociedad más justa, más solidaria y mejor informada".

"El concepto de envejecimiento ha adquirido ya nuevas dimensiones y demanda nuevas propuestas y un cambio de paradigma", ha recalcado Pedro Otero, para reivindicar la importancia de estas jornadas.

PENSAR "EL SISTEMA DEMOCRÁTICO"

Mientras tanto, el rector de la USC ha apuntado el "auténtico reto" que presenta para la sociedad porque la longevidad "no solo abarca cuestiones sociales o sanitarias", sino que obliga a pensar también el "sistema democrático para darles voz" a las personas de más edad.

Junto a esto están los retos económicos: "Un sistema de pensiones basado en sistemas de reparto entra en tensión cuando la esperanza de vida se incrementa notablemente. Hay que reflexionar y pensar que tenemos que darle otra solución".

Además, Antonio López ha explicado que el modelo de cuidados genera "otra brecha de género más", porque "en gran medida" son las mujeres las que se ocupan de atender a los mayores. Así a todo, el rector ha reivindicado que la USC, a través de sus expertos trata de "dar soluciones" a todos estos retos.

"SER VIEJO ES NO SER JOVEN"

Mientras tanto, la subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de España se ha referido al envejecimiento como "un abanico de oportunidades".

"No vamos a poder generar más empleo ni más riqueza, ni la vamos a poder repartir mejor ni aprovechar mejor ese progreso, si no cambiarmos la forma en la que afrontamos el envejecimiento democrático", ha explicado Baliña, quien también ha rechazado "estereotipos anticuados y obsoletos" sobre los mayores que impiden abordar estos retos.

"Ser viejo es no ser joven, solo eso. Podemos seguir haciendo muchas cosas que a día de hoy no hacemos porque pensamos que no nos tocan. Pero no renunciemos a ellas", ha proclamado.