Generalitat impulsa la connectivitat entre València i Gandia amb un servei d'autobús interurbà entre les dos ciutats

La nova línia de transport públic, que realitzarà diàriament 10 expedicions del trajecte Gandia-València i 12 del de València-Gandia amb una durada de 70 minuts, tindrà parades a les estacions d'autobusos de les dos ciutats i, a la capital valenciana, afegirà una més a l'estació de tren Joaquín Sorolla.

"Comença un servei d'autobús públic, que no existia en l'actualitat i que contribuirà a reforçar un corredor fonamental, tant per al col·lectiu d'estudiants i com per a les persones que van a treballar a la ciutat de València no només des de Gandia, sinó des de tota la comarca de la Safor", ha assenyalat el conseller.

"En definitiva -ha continuat- el nostre objectiu és oferir als veïns de les dos àrees un servei de transport sostenible i assequible per a desplaçar-se diàriament en bones condicions".

Per la seua banda, José Manuel Prieto, després d'agrair la sensibilitat de la Generalitat cap a la problemàtica de la mobilitat, ha afirmat que la connexió entre les dos ciutats i els pols econòmics i de tracció és "vital" per a "les oportunitats de tots".

A més, el regidor ha insistit en la "necessitat" de treballar conjuntament entre administracions públiques i "aportar junts" per a "oferir solucions que redunden en una millora dels drets i condicions de vida de la ciutadania".