López Miras valora "positivamente" las 500.000 firmas de la ILP del Mar Menor si sirven para que el MITECO "actúe"

Sobre todo, ha señalado que esta ILP será "bienvenida" si "sirve para que, de una vez por todas, el Gobierno de España y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, reaccionen y tomen alguna de las decisiones que les corresponden".

En una entrevista concedida a la Cadena COPE y al ser preguntado por las 500.000 firmas recogidas por los impulsores de la ILP, López Miras ha considerado que, al final, la protección de la laguna salada "tienen que garantizarla las acciones de las administraciones".

El hecho de que se haya conseguido "por fin" recabar esas 500.000 firmas no puede valorarlo "más que de una forma tremendamente positiva", porque "todas las medidas que vayan encaminadas a proteger el Mar Menor y a recuperarlo son necesarias, en a Región de Murcia, en España y en Europa".

Ha estimado que es "mejor" contar con el mayor número de marcos jurídicos que protejan la laguna salada, pero ha insistido en que "la regulación y la protección de l Mar Menor solo va a llegar si hay administraciones y políticos que toman decisiones valientes y urgentes".

En este sentido, ha ensalzado que el Gobierno murciano está "tomando decisiones" y necesita que el Ejecutivo central "cumpla su parte del acuerdo" pero "no lo hace, de momento".

VISITA DE RIBERA

Al ser preguntado por Teresa Ribera, López Miras ha recordado que coincidió con ella el 12 de octubre en una recepción en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad y le transmitió que visitaría "pronto" la Comunidad.

"Yo le agradezco las visitas, y está bien que no solo venga cuando hay mortandad de peces, que son las dos únicas veces que ha venido, en 2019 y el 25 de agosto del pasado verano", según López Miras. No obstante, más que visitas, cree que "necesitamos acciones, hechos y medidas".

Ha destacado que Ribera "sabe que tiene encima de la mesa algunas medidas que le hemos pedido que tome, como es cortar ya, de forma urgente, los vertidos que están llegando al Mar Menor a través de la rambla del Albujón". Y ha pedido que "si no lo hace el Gobierno central", al menos "deje hacerlo al Ejecutivo murciano".

Otra de las medidas encima de la mesa es la de favorecer la regeneración de las aguas sin oxígeno en el Mar Menor y "cerrar ya el grifo y las bocas de riego de aquellos regadíos ilegales que hay en el entorno del Mar Menor". A su juicio, son cuestiones que el Ministerio "tiene que abordar ya".

Ha reconocido que "todos estamos en contra de que haya nitratos que contaminen los acuíferos y que lleguen al Mar Menor, como no puede ser de otra manera". Por eso, ha señalado que el Gobierno murciano ha legislado al respecto y ha aprobado la Ley del Mar Menor y también ha prohibido por decreto el uso de fertilizantes nitrogenados en las inmediaciones de la laguna salada.

A su parecer, "el problema es que el Ministerio ha entrado en una vorágine de tomar decisiones sin, ni siquiera, hacer partícipes al resto de administraciones y de sectores implicados". "Pero, por supuesto, como no puede ser de otra manera, somos los principales defensores de prohibir el uso de fertilizantes nitrogenados, sobre todo en las inmediaciones del Mar Menor.

Ha reclamado "urgencia y rapidez" porque "no podemos demorarnos más". Así, ha reconocido que todas las medidas basadas en la naturaleza que "de vez en cuando" pone sobre la mesa el MITECO "son necesarias". Pero ha instado a "cortar ya los vertidos que están llegando al Mar Menor".

Ha señalado que están llegando cada día directamente a través del acuífero y a la rambla del Albujón "más de 5 toneladas de nitratos, que eso es veneno para la laguna salada".

Además, ha pedido que se facilite la oxigenación del agua, que se limpien los lodos y los fangos, y que "se corte el agua de una vez por todas a aquellos que están cometiendo ilegalidades y regando superficies que no se pueden hacer".

Así, señala que si todo esto no se hace de forma "urgente", el resto de propuestas del MITECO "no van a servir de nada porque tendremos un Mar Menor que estará en una fase irreversible que no se podrá ya recuperar".

DATOS DEL MAR MENOR

Al ser preguntado por la situación del Mar Menor, ha recordado que la laguna se monitoriza "diariamente" y es el ecosistema "más monitorizado de Europa". Cada jueves, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, informa de los datos semanales.

"Decir que el Mar Menor está mostrando una mejoría es algo ficticio, porque estamos en una época en la que bajan las temperaturas, en las que no tiene tantas presiones y en las que, por lo tanto, la actividad orgánica se ralentiza de alguna manera", ha reconocido.

Sin embargo, ha aclarado que esto es un "espejismo" que siempre pasa, ya que los parámetros "siempre mejoran" cuando cesan las épocas más calurosas, cuando hay más corrientes marinas, cuando baja la temperatura del Mar Menor, "actualmente en torno a los 22 grados".

"Pero si no se toman decisiones y se actúa ya, pasaremos los próximos seis o siete meses sin que haya incidencias en el Mar Menor, viendo cómo mejora la clorofila, la salinidad, la turbidez o la transparencia", según López Miras. Sin embargo, advierte que el problema "volverá a aparecer" cuando lleguen las altas temperaturas, de calma y mucho más prolongados.

Ha explicado que la situación es "muy delicada" y hay "un equilibrio finísimo entre la situación medioambiental del Mar Menor".