"Imposible", "inviable" o "muy difícil", así ve la comunidad educativa la posibilidad de quitar las mascarillas en los recreos

Dos días han pasado desde que los alumnos de la Comunidad de Madrid pueden quitarse la mascarilla en los recreos siempre y cuando mantengan la distancia de seguridad de un metro y medio. Pero, a estas alturas, parece que los centros que están aplicando la medida son la excepción. La comunidad educativa al completo está de acuerdo: es "imposible", "inviable" o "muy difícil" que se mantenga esa distancia en un recreo con entre 300 y 700 alumnos que juegan, se caen, se relacionan y se divierten y en el que solo hay seis o siete profesores.

El primero en dar la voz de alarma fue el Consejo de directores de Madrid: "Muchos centros educativos tienen cientos de estudiantes, pretender que se pueda realizar un seguimiento de cada uno de ellos para garantizar que no se aproximen a menos de metro y medio es, prácticamente, una utopía", aseguran en un comunicado. Después lo hicieron los directores de los institutos públicos de Madrid que creen que los centros no cuentan con personal suficiente como para garantizar esta distancia. Y para los profesores es simplemente intentar "ponerle puertas al campo": "Es inviable decirle a un chaval que puede quitarse la mascarilla y vigilarle para que no se junte, es imposible", ha dicho Miguel Ángel González, presidente de Educación CSIF Madrid, a 20minutos.

Y precisamente por eso, la mayoría de los colegios han optado porque los niños mantengan la mascarilla en todo momento durante el recreo: "En la práctica, la mayoría de los centros no considera factible retirarla, salvo en el caso de que, en una excepción, un niño se aparte a leer y pueda bajarla", dicen en la Federación de Ampas Francisco Giner de los Ríos. "No se podrá aplicar en ningún centro salvo casos excepcionales", ha dicho Esteban Álvarez, presidente de la asociación Adimad a EFE . De la misma opinión son los directores de colegio y más rotundos aún los profesores de CSIF que creen que directamente "ningún" centro será capaz de aplicar la medida.

"El recreo es la anarquía"

Los profesores son, junto a los padres, los más preocupados por esta medida ya que sobre ellos recae la responsabilidad de que los niños guarden la distancia una vez se quiten la mascarilla. Piden que se imagine la situación: entre 300 y 700 niños con, aproximadamente, un profesor para cada 100, corriendo, gritando, relacionándose, jugando, teniendo incidentes. "Los profesores hacen lo que pueden pero no llevan una cinta de medir para ver a que distancia está cada uno", asegura el presidente de educación de CSIF.

Desde CSIF creen que no hay ningún método que garantice la distancia de seguridad, ni que los alumnos salgan por turnos, ni los grupos burbuja. Primero, porque no hay suficiente personal para que esto se cumpla y segundo, por la propia naturaleza del recreo: "Una vez el niño está libre en el patio es muy complicado que no cometa errores, aunque bajen por turnos o se les obligue a estar en cercos siempre habrá algún niño que se descuide o rompa la burbuja. Además un recreo es incontrolable, es la anarquía, un niño se cae, otro se cambia de zona, se relaciona con otro grupo...", explica este profesor de matemáticas a 20minutos.

Niños en un recreo bajo la vigilancia de un profesor ANA VARELA

"Los niños prefieren juntarse a cambio de una mascarilla"

En el caso de que se pudiera mantener la distancia de metro y medio entre alumnos, lo que de momento parece complicado, padres y profesores dudan de que esto sea lo mejor para los niños: "Los menores no se pueden quedar atrás en las medidas de relación, pero estas medidas se tienen que implementar bajo unas condiciones de seguridad máximas", dice a 20minutos Ángela Sisto, miembro de la junta directiva de la FAPA.

"La retirada de la mascarilla tendría que haber venido avalada con informes sanitarios y pediátricos que valoren la repercusión no solo epidemiológica, sino también psicológica que puede tener en estos niños estar a metro y medio de sus compañeros y condicionarles su momento de esparcimiento", cree Sisto.

Esta distancia influirá en "las dinámicas normales de juego que propician el contacto" entre los niños más pequeños, creen desde el Consejo de Directores de Madrid. Evitará que se abracen, que se persigan, que jueguen juntos en la arena e incluso que se comuniquen o se relacionen. "Evidentemente, a todos les gustaría no llevar la mascarilla, pero se están portando bien y, en general, prefieren juntarse los unos con los otros aunque sea a cambio de llevar el cubrebocas"

"Es positivo seguir avanzando hacia la normalidad con responsabilidad"

Incluso entre los colegios privados o concertados, que tienen fama de contar con más personal y mayores dotaciones, creen que hay que adoptar esta medida con la "máxima responsabilidad": "Que se lleve a cabo si el centro lo considera oportuno, pero nos preocupa que se relajen las medidas porque después de todos los esfuerzos que hemos hecho, no es el momento de tirar todo por la borda", cree Juan Chavarri, secretario General de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) de Madrid, que agrupa a colegios privados y concertados. "Es positivo seguir avanzando hacia la normalidad con responsabilidad", añade.

Y, de hecho, tampoco parece que la mayoría de estos centros esté aplicando la retirada de las mascarillas en los patios: "Hasta el momento, ninguno lo ha llevado a cabo. Algunos centros que tienen desde primaria a bachillerato están valorando la posibilidad de hacerlo porque son más mayores, el juego no tienen un contacto físico y suelen estar charlando más tranquilos, en esos casos es más fácil", asegura Chavarri.

Confusión para los menores

Lo peor para los padres, ha sido sin duda la confusión que ha generado en los menores. El viernes pensaban que podrían quitarse la mascarilla en los recreos y el lunes se encontraron con que los colegios decían que era imposible: "Para los niños es un lio", dice Ángela Sisto, "El anuncio se hizo en un contexto, luego sanidad matizo en otro, las instrucciones definitivas han venido en otro…Las familias no teníamos muy claro. No solo los menores estaban confundidos".

"Algún alumno habrá que haya llegado sin la mascarilla al recreo el lunes y a los profesores les habrá tocado explicarle que se la tiene que poner porque es imposible guardar la distancia", cree Miguel Ángel González.

Una población sin vacunar

Toda la comunidad educativa cree que no era el momento para tomar esta medida. "La retirada de mascarillas debería venir avalada por informes sanitarios y en este caso no los hay", asegura Sista. "Pero además se nos olvidan dos detalles fundamentales que es que Madrid no ha llegado aún al riesgo bajo y que el 100% de la población escolar, los menores de entre 6 y 12 años, están sin vacunar".

Los padres están convencidos de que habría que realizar estudios antes de tomar una medida de este tipo en una población sin vacunar. Esta misma idea apoyan los profesores: "Los profesores sí están vacunados pero no sabemos si la inmunidad de las vacunas decae a los seis meses. Los docentes que están con estos niños, que se vacunaron en marzo, podrían estar perdiendo la inmunidad, podrían infectarse y hay que evitar las bajas a toda costa para que los centros no vuelvan a vaciarse", declara el presidente de educación de CSIF.

"Si no se usan mascarillas y los alumnos se acercan a corta distancia, sería mucho más complejo acotar la incidencia ante un caso positivo y podríamos encontrarnos con numerosos confinamientos adicionales", añade el Consejo de directores de Madrid.

Por último, vista la unanimidad de la comunidad educativa ante esta medida, que ve imposible, en la práctica, la retirada de la mascarilla en los recreos, solo piden una cosa: "Que se ponga sobre la mesa un abanico de medidas y que haya un diálogo entre las partes, que cuenten con los equipos directivos de los centros educativos para que no se deje a los niños atrás en las medidas de relajación", concluye la FAPA.