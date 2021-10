Cs califica de "inapropiada" la imagen de los polígonos, donde las empresas "recurren a limpieza privada"

En este sentido y en una nota de prensa, Pimentel ha explicado que "esta inacción del equipo de gobierno municipal en cuanto al mantenimiento de los parques empresariales ha obligado a los empresarios a tener que recurrir y contratar un servicio privado de limpieza" que "sea capaz de mantener en un correcto estado de conservación tanto los viales como las zonas públicas de los polígonos", lo que conlleva "un desembolso económico que tendría que ser asumido, como en el resto de la ciudad, por el propio Ayuntamiento y no por particulares", ha indicado.

Pimentel, que ha visitado el Polígono Store junto a miembros de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES) y al concejal de la formación naranja Lorenzo López Aparicio, ha explicado que "este parque empresarial es uno de los ejemplos más evidentes de esta preocupante situación", ya que "en algunas de sus calles, llevan semanas esperando a que Lipasam haga su trabajo" y "se han visto obligados a recurrir a la limpieza privada para evitar que el problema se acabe perpetuando en el tiempo".

En concreto, "hemos recorrido calles como Nivel, Alicates y Gramil en las que hemos constatado que las aceras, gracias a la limpieza privada, sí presentan un buen estado de conservación" pero que, sin embargo, "los contenedores de la vía pública están viejos, destrozados y en malas condiciones", ha advertido.

El líder de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha destacado que "los parques empresariales siguen sin contar con actuaciones de oficio de barrido" a pesar de que "en la actual ordenanza de limpieza de la ciudad no se excluye estos espacios de dichas labores". Por tanto, "creemos que se trata de una verdadera dejadez de funciones" y "entendemos que no hay excusa alguna para que no se preste este servicio como en el resto de los viarios públicos de nuestra ciudad".