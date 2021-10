Protesta de Greenpeace en el port de Sagunt per a exigir la fi dels combustibles fòssils

Segons explica l'organització en un comunicat, hui de matí, integrants de Greenpeace han accedit a bord del buc 'Esperanza' al port de la planta regasificadora d'Enagás a Sagunt per a "impedir l'entrada del buc 'Merchant' que prové dels Estats Units, carregat de gas de fracking".

Greenpeace exigeix a Enagás -operadora de la xarxa de gas- i a les empreses energètiques un pla d'abandó progressiu del gas fòssil, "també cridat amb l'eufemisme de gas 'natural'". Els activistes, de 18 nacionalitats diferents, porten pancartes amb els missatges 'El gas no és el futur' i 'NO + GAS' en espanyol i en anglés.

Zódiacs de l'organització s'han aproximat al buc 'Merchant', que, segons Greenpeace, porta un carregament de 138.000 metres cúbics de gas liquat -"com 41 piscines olímpiques", incideixen-, per a pintar en el seu costat el missatge 'NO + GAS', mentre un escalador ha pujat a l'ancora de l'embarcació per a exercir una "resistència passiva".

Greenpeace reclama al Consell Europeu extraordinari d'Energia que aborde l'escalada dels preus des de l'arrel del problema, és a dir, la dependència que existeix del gas. Els governs, asseveren, "han d'aplicar mesures urgents per a protegir a les persones vulnerables afectades per les pujades dels preus de l'energia causades per la volatilitat del gas, i accelerar l'eliminació de tots els combustibles fòssils, inclòs el gas, per a evitar futurs riscos".

Per a l'entitat, la planta de regasificación al costat de la qual està ancorat l''Esperanza' és "un dels punts calents de l'anomenada crisi del gas". Greenpeace adverteix que "ja s'estan vivint les conseqüències d'aquesta crisi, tant en l'economia global, com en la nacional, afectant tota la població pels continus rècords de pujada de preus en la factura elèctrica".

"A aquesta crisi de preus -diuen- se li suma la greu emergència climàtica. En concret, de mitjana, la planta de Sagunt és responsable d'unes 4,5 milions de tones d'emissions directes anuals de CO2 (les mateixes emissions que quasi 1.400.000 cotxes durant un any)".

"El primer pas perquè hi haja una transició que siga ordenada i justa amb les persones és que els fons de recuperació no es queden en mans de les grans corporacions que ens han portat a aquesta emergència climàtica. El gas ha de parar. Un govern i unes empreses que vullguen demostrar el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic el primer que han de fer és posar data de caducitat a tots els combustibles fòssils", declara el responsable de la campanya de gas de Greenpeace, Francisco del Pozo.