Somos denuncia el "caos imperante" en la concejalía de Educación en lo referido al Palacio de los Niños

En nota de prensa, Taboada asegura que la concejala delegada del área, Lourdes García (Cs) no conoce el proceso recorrido por la empresa concesionaria "hasta la renuncia a la prórroga, los cobros indebidos a familias por parte de la empresa de catering del comedor escolar o la agilidad a la hora de poner en marcha los tres centros escolares que abrirán en este puente festivo"

La portavoz ha manifestado su sorpresa tras la celebración de la Comisión de Educación de este martes, en la que se ha preguntado a García sobre el expediente del citado Palacio. Este informe indica que ya antes del verano, en el mes de junio, se sabía que la empresa Top30 no iba a prorrogar el servicio. "De hecho presentaron unas alegaciones para acogerse a las medidas de indemnización a las empresas concesionarias de servicios públicos suspendidos durante la pandemia como consecuencia del covid que nunca fueron contestadas", agrega Taboada.

García, ha asegurado la edil de Somos, "desconocía todo el proceso, o así lo manifestó, al tiempo que reconoció no tener ninguna previsión para la escuela infantil ubicada en el Palacio". "Esta situación denota un caos y una desidia total. Que la propia responsable de la Concejalía no sepa qué es lo que está pasando no habla nada bien de su funcionamiento", ha criticado Taboada.

Según Taboada, Gracía tampoco era conocedora de que la empresa que sirve el catering en los centros escolares públicos de Oviedo, SehrsFood, "está girando cartas de pago incorrectas" a usuarios del comedor que cuentan con algún tipo de beca, incluso pasando cuotas a menores que ya han pasado a secundaria o que aún no se le haya remitido el informe de inspección, seguimiento y control de calidad de los menús.

Otro de los aspectos criticados es que, a falta de dos días para que comience el puente de Todos los Santos, aún no se ha hecho público los tres centros escolares que ofrecerán este servicio, y que son Fozaneldi, San Lázaro y Ventanielles.