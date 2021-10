El Síndic a Vox: "No ha venido nadie a poner quejas por las molestias que le hayan podido ocasionar menores extranjeros"

Así se ha pronunciado Luna en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones de Les Corts a pregunta de la diputada Ángeles Criado, a quien le "llamaba la atención" que los informes del Síndic no recogieran este tipo de quejas.

Luna ha remarcado que los datos de agresiones a las mujeres en este país "son reiterados y constantes, de todo tipo de instituciones", mientras que al Síndic "no ha venido ningún hombre a poner una queja".

"Esto es la realidad, si quiere que hablemos a partir de un resultado, hablamos, si no, no vale la pena y estamos perdiendo el tiempo los dos", ha espetado a Criado. "Si se niega la realidad, no se pueden negar los datos", ha agregado.

El síndic también ha respondido a Criado sobre la posición de Vox en favor de la supresión de esta institución. "A ustedes esta institución las parecerá inútil, y no me parece mal, pero estamos recibiendo quejas de concejales de Vox, y las tramitamos sin ningún problema", ha indicado. "Aunque ustedes digan que no sirva, de alguna manera les tiene que servir, porque el caso es que vienen", ha agregado.