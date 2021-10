Kiko Matamoros amenaza con una información que haría "temblar" al clan Campos

Kiko Matamoros y parte del clan de las Campos están en guerra. El colaborador de Sálvame y Viva la vida, que tuvo este lunes un fuerte enfrentamiento con una de sus miembros, Carmen Borrego, aseguró que tenía una información que iba a hacer "temblar" los cimientos de una casa, en este caso la de la televisiva familia cuya matriarca es María teresa Campos.

"Si me subo al pulpillo, la familia no vuelve a dirigirse la palabra", aseguraba el colaborador, que tenía respuesta por parte de la menor de las hermanas Campos. "No me preocupa, estoy tranquila, no tengo nada que temer, no he hecho ningún mal a nadie".

"No es un problema tuyo, no lo has generado tú, es un tema que afecta a los cimientos del clan y para ella va a ser absolutamente insoportable", volvía a insistir Kiko, que acabó peleándose con la colaboradora.

"Esta información va a salir si o si, a mí callarme es difícil, esta información la voy a dar", indicaba Matamoros, que acusaba a Carmen de ser soberbia. "La voy a dar porque esta señora a la que le sobra soberbia por todos los lados ha tenido la osadía de decirme que deje en paz a su familia".