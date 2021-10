Sidonie i Albert Pla, bandes valencianes i oferta familiar, a l'escenari À Punt de la Fira Valenciana Trovam

La Fira Valenciana de la Música Trovam - Pro Weekend i À Punt Mèdia col·laboraran un any més per a apropar al públic propostes de gèneres i procedències diverses. Així, l'escenari À Punt s'instal·larà en el Teatre Principal de Castelló de la Plana i acollirà actuacions de formacions valencianes, com Nereu i els Bèsties Marines, Annacrusa, Júlia, Ovidi4; del panorama estatal -Sidonie i Albert Pla- i espectacles per a tota la família a càrrec de Trobadorets i Iruixa+Skargots.