MasterChef Celebrity 6 está convirtiéndose en el programa revelación de la temporada, especialmente por un casting sorprendente lleno de famosos que no han dejado a nadie indiferente. Pero, sin duda, si hay una aspirante en la que todo el mundo se fija cada semana, esa es Verónica Forqué.

Sus arrebatos en cocina, sus despistes, sus lloros y sus cabreos repentinos son algunas de las características de la actriz que hacen reír a los espectadores y sacan de quicio a sus compañeros.

Su "¡No os durmáis!", "Terelu, vas muy bien" o "No me chilles", y, especialmente, su caótica capitanía en los primeros programas, la encumbraron como la más alocada de las concursantes. Pero en cada programa añade más y más momentazos para el recuerdo, y en esta séptima y última entrega no ha sido diferente.

"Está solucionado... Más te vale"

Un programa solo para Verónica Forqué. Lo necesito, lo necesitamos. Es un meme constante😂 | #MCCelebrity pic.twitter.com/ep84qptlJM — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) October 25, 2021

La primera prueba no fue un remanso de paz para la intérprete de 65 años, pues tuvo varios problemas con las bandejas del horno. Tras caérsele a causa de la temperatura que tenían al cogerlas, Belén López se acercó para ver si estaba bien, a lo que ella contestó: "Estoy genial".

Pero no estaba tan genial, pues continuó sin poder coger la bandeja. "He tenido un pequeño problema con el horno", comentó a los jueces, y acto seguido se habló -más bien se amenazó- a sí misma en voz baja: "Más te vale".

Los enfrentamientos con el capitán

Verónica sacando de quicio a Juanma: “No te vas a morir porque te regañen”. #MCCelebrityhttps://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/XgEIZRu2SQ — La 1 (@La1_tve) October 25, 2021

Juanma Castaño afrontó una dura capitanía, especialmente por tener a Verónica Forqué a su cargo. Tras varias broncas, ambos vivieron un enfrentamiento en el que ella le pedía que no fuera pesimista y que fuera "a hablar con el chef". "¡Haz tu trabajo! No nos ayudas así", le reprochó. "Es difícil ser capitán, pero no te vas a morir, ¿eh?", le echó en cara con mucho retintín.

"Eres muy guapo, como un duende"

También hubo momentos para las risas, especialmente cuando entró el chef Toño Pérez, para el que Forqué solo tuvo piropos: "Eres muy guapo, con esa cabecita. Eres como un duende".

Bendiciendo a los camareros

Como cada persona cuenta en las pruebas, la actriz quiso poner en valor la labor de los camareros, por lo que no tuvo otra idea que presentarse a uno de ellos. "Soy Vero, ¿y tú?", le preguntó. "Manuel", contestó él. "Que Dios te bendiga", le deseó la aspirante.

"Pensaba que Juanma era un guapo hetero"

Antes de la prueba de eliminación, casi pareció que Verónica Forqué y Juanma Castaño se reconciliaron tras enfrentarse en exteriores, pero fue cuando la actriz reconoció que "no sabía quién era" el periodista deportivo. Tras 7 programas, parece que la intérprete no había caído en que él también era famoso.

"¿Pero tú quién pensabas que era yo?", le preguntó el periodista. "No sé, uno, guapo, hetero", respondió sinceramente ella, arrancando las risas de todos los presentes.

La 'bipolaridad' de Verónica Forqué

En realidad Vero y Juanma son mejores amigas #MCCelebrity pic.twitter.com/p1qEXFwPWT — MasterChef (@MasterChef_es) October 25, 2021

Verónica es una de las que más anima desde la galería a los que se enfrentan a la prueba de eliminación, y en esta ocasión no fue diferente. Desde arriba, alabó el plato de Arkano, pero entonces Juanma Castaño contó la verdad: "No te rías de él. No seas falsa, porque dices 'vaya mierda que está haciendo Arkano... Le quiero'". "Me voy, no os aguanto", respondió ella entre risas.