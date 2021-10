Turismo.- Hoteleros piden a las administraciones que sean "sensibles" ante el precio de la luz

En Marbella (Málaga), donde ha participado en la inauguración de las jornadas sobre gestión energética en establecimientos turísticos, Luque ha aludido al precio en 2019 y a la escalada que se está produciendo, esperando que el próximo año el precio esté más bajo.

En este sentido, ha precisado que muchas compañías hoteleras "negociaron un precio fijo y las eléctricas se lo han saltado desbordadas por la situación". "Esto es un panorama inédito para nosotros, que somos grandes consumidores de energía", ha sostenido Luque.

También ha aludido al incremento de precios del gasoil o del gas, "que están disparados", por lo que ha apostado por recurrir a la tecnología para ahorrar costes. No obstante, el presidente de los hoteleros malagueños ha admitido que "no es el mejor momento de nuestros recursos financieros" por lo que ha pedido a las administraciones que sean "sensibles a este aumento tan radical de nuestros consumos, que hacen que nuestros beneficios vayan a verse realmente afectados".

"Las inversiones en tecnología son las opciones que tenemos", ha sostenido, incidiendo en que Aehcos "está totalmente comprometida con mejorar la calidad de los establecimientos y no podemos mejorar la calidad si no invertimos en tecnología".

Pese a ello, ha señalado Luque que el objetivo es la sostenibilidad, primero económica: "No podemos ser sostenibles si no somos rentables y no somos rentables si no tenemos medidas que nos hacen ser más eficientes".