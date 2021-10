Cvirus.- Sanitat mostra la seua preocupació per la incidència a Benidorm i no descartar mesures de control

20M EP

NOTICIA

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha mostrat aquest dimarts "la preocupació" del seu departament per l'alta incidència acumulada que registra la població alacantina de Benidorm, que se situa en risc extrem amb 286 casos per 100.000 habitants, i per açò, ha anunciat que realitzaran "un seguiment per a adoptar mesures si fóra necessari per a controlar la situació que presenta la ciutat".