Una campaña de la Asociación para la Prevención del Acoso Escolar aporta herramientas para el "abordaje" de esta lacra

Así lo ha señalado, minutos antes de clausurar la campaña 'No lo hagas, no lo sigas, no lo compartas' para combatir el acoso escolar y el Ciberbullying, en la que ha estado acompañado por concejal de Educación, Infancia Juventud e Igualdad, María Victoria Soto y que se ha celebrado en el centro comercial Vallsur.

Pérez-Carrillo ha apuntado que un diez por ciento de los alumnos sufren acoso y que la campaña sirve para hacer "prevención" dentro de los centros escolares y para que tengan "herramientas de abordaje" cuando haya un caso de maltrato "reiterado".

"A la hora de ir a un centro escolar se percibe que hay una necesidad de que haya formación preventiva y, sobre todo, que es necesario visibilizarlo para que no se piense que son cosas de niños, si no que es algo mucho más importante", ha añadido.

En este punto, la campaña incide en la importancia de importar formación dentro del aula para cumplir un triple objetivo. "Que se sepa diferenciar que es acoso y que no lo es, que es importantísimo; que tengan conciencia del daño que ello provoca y dar herramientas de abordaje", ha explicado.

Si bien Pérez-Carrillo reconoce que la campaña está enfocada en lo que es el ciberacoso, ha explicado que éste no empieza hasta los doce o trece años, que es cuando un joven tiene acceso a redes sociales. "Pero todo empieza mucho antes, de ahí la importancia de hacer prevención para que el día que tenga acceso, sepan qué es acoso y tenga conciencia del daño que hacen", apunta.

También ha señalado que este tipo de iniciativas van dirigidas a los adultos, para que cuando se produzcan este tipo de situaciones sepan si es "puntual" o "un juego de niños" o un caso de acoso y saber qué hacer.

Por último, ha asegurado que no "existe" un perfil "ni de acosado, ni de acosador" y apunta a dos circunstancias en el origen del acoso. "Que a un niño se le ponga en el foco por alguna singularidad y que ocurra un suceso crítico que de forma circunstancial, de forma puntual, que le ponga el foco y se inicie una burla, maltrato y se normalice. Ahí entra en el ciclo de lo que es el acoso escolar", concluye.

Por su parte, María Victoria Soto, ha apostado por este tipo de campañas de sensibilización y prevención sobre todo en algo que "preocupa" a esta sociedad como es el ciberacoso. "En una reciente encuesta, más del 40 por ciento de los encuestados han dicho que han sufrido este tipo de acoso en algún momento de su vida y de ese porcentaje, otro 40 por ciento han dicho que lo han sufrido antes de los 8 o 9 años y esto es lo preocupante", ha incidido.

Soto recuerda que vivimos en una sociedad digitalizada donde los niños utilizan a diario medios digitales por lo que hay que "prevenir y visibilizar". "Es un problema y hay que afrontarlo desde el ámbito familiar, educativo y social e iniciativas como estas las valoramos enormemente", ha apostillado.