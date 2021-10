Imelsa.- El 'yonki dels diners', de nou demà als jutjats després de canviar recentment d'advocat

Benavent, exgerent d'Imelsa, està citat aquest dimecres a les 12 hores al Jutjat d'Instrucció número 18 de València. L'investigat acudirà a les dependències judicials acompanyat del seu nou advocat, el penalista Juan Carlos Navarro, qui exercirà en substitució del lletrat Ramiro Blasco, qui li va defendre des que va esclatar el cas. Segons fonts consultades per Europa Press, Benavent podria canviar ara la versió que ha mantingut durant la instrucció.

El cas Imelsa es remunta a l'any 2014, quan Fiscalia Anticorrupció va obrir una investigació arran d'una denúncia d'EUPV en la qual s'al·ludia a una presumpta trama de corrupció en Imelsa, l'extinta empresa de la Diputació de València. En concret, s'acusava Benavent de crear una empresa pantalla que facturava a altres cinc mercantils que al mateix temps cobraven a Imelsa per treballs que presumiblement no es realitzaven.

D'ací s'haurien desviat diferents comissions, perjudicant les arques públiques. La causa, que va acabar dividida en diferents peces, en les quals s'han estudiat contractes amb diferents empreses relacionats, entre uns altres, amb plans d'inversió de camps i gespa artificial, de piscines cobertes i camps de pádel, va portar a la detenció i investigació al gener de 2016 de l'expresident de la Diputació amb el PP Alfonso Rus i part de la seua cúpula en la corporació provincial i també va acabar en una altra derivada: el 'cas Taula' o 'pitufeo', que va afectar al grup municipal del PP en l'Ajuntament de València en l'època de Rita Barberá al capdavant de l'Alcaldia.

En diverses d'aquestes peces ja s'ha acordat l'obertura de juí oral. La primera és per les suposades irregularitats en adjudicacions a l'empresa Thematica Events. En aquest cas es preveu asseure en la banqueta en una vista fixada per a maig i juny de 2022 als primers acusats que s'enfronten a delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat en document mercantil i en oficial realitzat per funcionaris, frau en la contractació i blanqueig de capitals.

Per a Marcos Benavent la Fiscalia demana 8 anys i tres mesos de presó; per a l'ex-vicepresident de la Diputació de València i exalcalde de Montcada amb el PP, Juan José Medina -cinc anys-, i Rafael García Barat, administrador de Thematica Events -set anys-.

Paral·lelament a aquestes peces, el nom de Benavent apareix relacionat amb uns altres dels casos de corrupció més rellevants de la Comunitat Valenciana, Erial, que afecta a l'expresident de la Generalitat amb el PP Eduardo Zaplana. Els documents del 'full de ruta' d'aquesta causa (les licitacions dels plans Eòlic i de les ITV) tenen el seu origen en una documentació que un ciutadà sirià va entregar a Benavent i que van ser trobats en un registre en el despatx d'advocats de l'exgerent d'Imelsa.

Marcos Benavent va acudir per primera vegada als jutjats al maig de 2015, quan es va acollir al seu dret a no declarar en seu judicial però sí que ho va fer davant els mitjans per a definir-se com un 'yonqui dels diners' i assegurar que es va portar de la Diputació de València "diners de tot", al mateix temps que advertia que anava a fer mal "a molta gent" explicant la veritat.