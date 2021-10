Noguera descarta "una pugna" con Apesteguia y asevera que se trata de una "decisión personal"

20M EP

NOTICIA

El actual coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha descartado que en su determinación de no presentarse a la reelección en el cargo en el congreso de noviembre "no hay una pugna" con el recién elegido como candidato del partido al Parlament, Lluís Apesteguia, y ha aseverado que se trata de una "decisión personal pensando en el proyecto".