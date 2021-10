El Govern trabaja en habilitar espacios de estudio en fin de semana en Palma y la Part Forana

El conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, ha señalado este martes que no está previsto ampliar el horario de la biblioteca Can Sales -abre de 08.30 a 20.30 horas y los sábados de 09.00 a 14.00 horas- aunque se está trabajando en habilitar espacios de estudio en fin de semana no solo en Palma sino también en la Part Forana.