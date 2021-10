El detenido por matar a su padre en Campos del Río (Murcia) ya tuvo una orden de alejamiento de sus progenitores

EDU BOTELLA

Ese "conato" de violencia tuvo lugar en 2018 y la denuncia fue presentada por los padres, tal y como ha explicado la alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación, en un contacto informativo convocado este martes a las puertas del Consistorio.

A raíz de este hecho, en el Ayuntamiento supieron que había "problemas de violencia entre ellos" pero ha señalado que, tras ese suceso, no ha vuelto a haber ninguna denuncia. Así, ha manifestado que el contexto familiar era "bastante desestructurado" y el padre, ahora fallecido, tenía una discapacidad física".

No obstante, la primera edil ha señalado que el presunto autor de los hechos "no es un chico violento en el municipio, ni hay nada que podamos decir de él desde Policía Local; no hay ninguna queja ni ninguna denuncia de vecinos hacia él y estaba siempre en su casa", ha precisado.

De hecho, ha recordado que el detenido estuvo en época de pandemia en su casa con su familia, y no se registraron problemas. "No sabemos lo que ha podido pasar para que se desencadene esta situación tan lamentable", ha precisado

"Estamos destrozados, realmente, no salimos de nuestro asombro por la situación", ha señalado Pérez quien ha remarcado que "esto no tiene que ocurrir, ni aquí ni en ningún otro espacio". Ha explicado que se trata de gente joven, que tiene un futuro y a la que "se le hunde en un momento determinado".

Ha reconocido que no sabe "realmente" nada de lo ocurrido este lunes para que tuviera lugar esta "desgracia". No obstante, ha admitido que se conoce "un poco" del contexto en el que vivían. "Esa familia, concretamente, estaba siendo atendida por Servicios Sociales desde 1995", ha recordado.

Por ejemplo, ha explicado que el detenido tenía "más hermanos" que estaban siendo atendidos desde otros espacios. El detenido se había quedado con otro hermano mayor en casa con sus padres. "Nosotros siempre hemos estado ayudando en la medida en que hemos podido y, a día de hoy, por desgracia tenemos esta situación.

Finalmente, la alcaldesa ha querido aclarar que no ha existido en ningún momento una denuncia hacia el fallecido, "ni por acosos ni por maltrato ni nada parecido".

Ha dicho desconocer el momento en el que tendrá lugar el funeral ni dónde se encuentra el detenido. "Está todo bajo diligencias de la Guardia Civil y supongo que el Juzgado habrá ordenado el secreto de sumario", ha concluido.