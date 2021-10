Juanma Castaño cocina el que podría ser el pastel con el peor aspecto de la historia de 'MasterChef'

El periodiodista deportivo Juanma Castaño presentó en la última gala de MasterChef Celebrity el que posiblemente sea el postre con peor aspecto de la historia del programa, un supuesto pastel de bizcocho y mouse de café que se desparramó sobre el plato.

Cuando sus compañeros lo vieron a la hora de la cata comenzaron las risas. "A lo mejor es lo más rico que habéis probado nunca", trataba de animarle David Bustamante, ante las caras de situación de los miembros del jurado.

"Juanma, este plato puede hacer bueno al león come gamba", le decía Pepe Rodríguez antes de probarlo, en referencia a aquella mítica patata mal cocida con forma de león que se vio en MasterChef 3.

"Este plato de sabor lo defiendo donde haya que defenderlo", replicaba Castaño, que explicaba que el plato se llamaba 'Va por ti, Micky'. "Su ausencia me evoca esto, veo su cara aquí", decía Juanma Castaño de su excompañero de concurso, que poco después fue respescado.

"Se ha caído porque ha tenido poco tiempo de frío. El bizcocho ha salido galleta", reconocía el periodista sobre el aspecto de su pastel.

Tras la cata, Pepe Rodríguez lo valoraba: "Aquí hay un bizcocho y una mouse de café. El bizcocho no está bueno y la mouse está muy buena", decía.

"Has cocinado con mala actitud, hundido y se te ha hundido", le reprochaba Jordi Cruz sobre el tiempo de cocinado. Como no podía ser de otra manera, el postre despertó el cachondeo en el plató y en redes sociales.

Más tarde Castaño se lamentaba aunque solo fuera por la imagen que había dado a su familia. "Lo único que me pidieron mis hijos es que no hiciera el ridículo en la tele y les he fallado, he fallado a mis hijos", decía.

El caso es que ese plato le mereció el último puesto en la primera prueba de la noche, en la que hubo repesca y como decimos, regresó al concurso Miki Nadal.