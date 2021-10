Vicente Boluda Fos, premi Lifetime Achievement 2021

El premi reconeix tant la trajectòria professional de Vicente Boluda Fos, qui en 1982 va iniciar la internacionalització i diversificació de l'empresa familiar, com l'"excel·lència" de Boluda Towage "per estar immersa en una constant innovació per a disposar dels més potents remolcadors adaptats amb la tecnologia més respectuosa amb l'ecosistema marítim", segons ha informat la naviliera en un comunicat.

Vicente Boluda Fos va agrair, a través d'un vídeo projectat en l'acte, ser ell qui haja rebut el Premi Lifetime Achievement 2021 en la seua primera edició. "M'haguera encantat estar present amb tots vostés a Londres per a rebre personalment el premi. És un gran honor ser el primer guardonat i m'enorgulleix rebre'l, tant personal com professionalment, especialment per provindre d'una entitat amb tant prestigi mundial en el sector marítim", va afirmar.

Per al president de Boluda Corporació Marítima, és una "gran satisfacció que es reconega la trajectòria d'una empresa familiar que des de 1837, i a través de cinc generacions per part materna, està vinculada al transport marítim, i que des de 1920, a través de tres generacions per part paterna, ha apostat pel sector internacional del remolc per a contribuir a la seguretat marítima".

Boluda Corporació Marítima és, en l'actualitat, un dels principals grups en serveis marítims globals en l'àmbit internacional, amb presència a Europa, Cabo Verde, Àfrica Occidental, Amèrica i en l'oceà Índic. La seua activitat abasta les diferents àrees que conformen el sector marítim, amb un servici integral als seus clients.

Així, compta amb les divisions de Boluda Towage (servici de remolc en port, altura, offshore i rescat marítim) i Boluda Shipping (naviliera, consignataria, transport terrestre per carretera i ferrocarril, logística, gestió de terminals portuàries, transitaria i emmagatzematge).