Toquero critica la nueva financiación local y dice que es "muy insuficiente" para Tudela

"Que no engañen a la gente. Ni nos dan la carta de capitalidad, ni nos dan lo que necesita Tudela. Esto no va a parar la campaña de capitalidad para nuestra ciudad. Todo lo contrario. Ahora más que nunca hace falta explicarle a la gente de Tudela lo que es suyo y no dejar que el PSN y sus pactos con Bildu les engañen", ha afirmado el alcalde de Tudela.

Toquero ha asegurado que "siempre estaré de acuerdo con una financiación justa para todos los ayuntamientos, claro que sí, pero justa y consensuada, y con Tudela no ha sido justa".

El primer edil de Tudela ha dicho que le "alegraría recibir 2,4 millones, pero no es ni eso". "Con la subida del IPC este año ya nos debían aumentar más de 700.000 euros. Por lo tanto el aumento se queda en mucho menos. Un millón y medio, más o menos. ¿En qué datos, estudios, criterios se han basado para llegar a esa cifra? Criticaron duramente nuestro informe. Ellos no han presentado ninguno", ha afirmado.

Alejandro Toquero ha añadido que la decisión del Gobierno "es totalmente unilateral". "Hasta ayer se ha estado pidiendo una reunión con el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, para hablar de financiación, la capitalidad de Tudela y no se nos ha recibido. No se ha mantenido conversación alguna con este Ayuntamiento ni se le ha pedido documentación u opinión. La noticia llega vía rueda de prensa sin contacto previo de ningún tipo", ha censurado.

Toquero ha afirmado que, "según nos dicen, el acuerdo para llegar a esta cifra se ha negociado con Bildu, que está exultante ante la noticia". "Nos parece un insulto que se hable con Bildu y no con Tudela para llegar a este acuerdo", ha censurado.

De hecho, el alcalde ha señalado que "Bildu ni siquiera tiene representación en Tudela". "Está claro que no comparto lo que Bildu desea para Tudela y su alegría en este caso es reveladora. ¿Por qué se conforman con algo más de un millón cuando lo que necesita Tudela son más de 5 millones?", ha asegurado.

Además, Toquero ha subrayado que "el Ayuntamiento sí que cuenta con un informe serio que cifra las necesidades de Tudela en 5,6 millones, un informe elaborado por catedráticos de la UNED, Consorcio EDER y técnicos del Ayuntamiento de Tudela".

Así, el alcalde ha insistido en que "la cantidad asignada es totalmente insuficiente". "A Tudela no le salen las cuentas", ha subrayado.

Alejandro Toquero ha señalado que "el compromiso de PSN en la última campaña electoral era la Carta de Capitalidad, hasta que en Pamplona y Tudela empezó a gobernar Navarra Suma". "Entonces, de un plumazo, desaparecen ambas capitalidades. Muy clarificador", ha afirmado.