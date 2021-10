Educació destina 800.000€ al foment de l'activitat física i l'esport als centres educatius

Eixe departament del Consell ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria d'ajudes als centres educatius per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2021-2022.

El conseller, Vicent Marzà, explica que l'objectiu d'aquestes ajudes és "donar suport a aquells centres que duguen a terme projectes PEAFS per a promoure, així, l'activitat física i esportiva més enllà de l'horari lectiu, així com la implantació de la persona coordinadora del PEAFS del centre.

"Cada curs -apunta- anem augmentant el nombre de centres educatius que són promotors de l'activitat física i l'esport, i per açò també els acompanyem amb més inversió econòmica per a fer-ho possible. Aquest curs hem augmentat el pressupost un 14,3%, fins a arribar als 800.000 euros".

Aquestes ajudes les poden sol·licitar els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics que elaboren projectes PEAFS en el curs 2021-2022. Els centres educatius han de formalitzar la sol·licitud de les ajudes de manera telemàtica i dins del termini, que finalitza el 15 de novembre.

Tota la informació es pot trobar en l'enllaç següent: