Isa Llobell anuncia la seua candidatura per a liderar Joves PV-Compromís

El seu objectiu és encapçalar un nou projecte per a consolidar-la com a "organització jove de referència al País Valencià", mitjançant un projecte basat en tres pilars: "feminitzar" Joves PV, dotar-la de les ferramentes necessàries per a participar i representar als joves i convertir-se en "garants de les polítiques de joventut".

"Després de les incerteses de la pandèmia, ara tornarem als carrers i treballarem per a consolidar el creixement de militància que hem viscut en els últims mesos i que ens han enfortit molt com a organització. Necessitem fortalesa i cohesió per a afrontar els futurs reptes. Per açò, hem de fugir de la política de la divisió, perquè juntes som mes fortes", reivindica la candidata en un comunicat.

Joves PV ha posat així en marxa la maquinària congressual, amb el quart congrés programat el 19 de febrer segons ha proposat la seua actual direcció.

Actualment, Joves PV gaudeix de "bona cohesió orgànica", ja que l'actual secretari general, Francesc Roig, va aconseguir el suport del 96% de l'anterior congrés. Per tant, al seu juí, tot apunta que les joventuts gaudiran d'"un congrés calmat, però on el debat d'una ponència estratègica que marque els objectius electorals de 2023 centre totes les mirades".