La Generalitat ha executat el 95% dels fons europeus del període 2014-2020

El 95% dels fons europeus ordinaris assignats a la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020 ja estan executats i certificats i, per als pròxims dos anys, la Generalitat té concedits 1.254 milions d'euros del fons React-EU, que forma part d'un paquet d'ajudes europeu més ampli aprovat per la Comissió Europea al juliol de 2020, denominat Next Generation EU i destinat a pal·liar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia de coronavirus.

La comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, ha sigut rebuda aquest dilluns al Palau pel cap del Consell, Ximo Puig, amb qui posteriorment ha visitat les obres de la nova línia 10 de Metrovalencia i un laboratori de Fisabio, ja que totes dues iniciatives són beneficiàries de fons comunitaris.

En concret, la Generalitat Valenciana ha aconseguit la certificació del 96,5% del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), el 98,1% de recursos del Fons Social Europeu i el 86,7% del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil. A més, ho ha fet avançant la seua execució dos anys i mig al final del període previst per la mateixa Unió Europea.

Respecte dels fons React-EU, el responsable del Consell ha recordat que la Generalitat té concedits 1.254 milions d'euros que estan programats en dues anualitats (2021 i 2022) i es repartirà entre els programes Feder (790,64 milions) i FSE (463,36) de la Comunitat Valenciana perquè siguen els gestors ordinaris de fons europeus els qui gestionen de la forma més àgil els recursos europeus.

Entre els projectes presentats per l'Executiu valencià a aquesta convocatòria es troba el túnel per als vianants entre l'estació de metro d'Alacant (línia 10) i la de Xàtiva (línies 3, 5 i 9). El cost d'aquesta infraestructura serà de 22 milions d'euros, per la qual cosa el finançament comunitari suposarà un suport important a la capacitat inversora de la Generalitat.

Aspecte que presenta l'estació d'Alacant de la L10 del metre, actualment en obres. GVA

Precisament, Puig i Ferreira han realitzat un recorregut per les obres de la L10, la inversió de la qual de 50 milions d'euros per a la seua finalització (després de ser abandonades fa una dècada) està cofinançada al 50% per la Comissió Europea. Els treballs, que actualment estan en la seua fase final, permetran activar el nou recorregut entre el centre de València i el barri de Natzaret al començament d'abril.

Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i huit estacions i parades (tres subterrànies i cinc en superfície). En concret, la visita aquest dilluns ha passat per totes les estacions subterrànies de la nova línia (Alacant, Russafa i Amado Granell-Montolivet), i la primera de les parades en superfície, la de Quatre Carreres.

La comitiva també ha comprovat l'estat de les obres de la primera connexió per als vianants de la línia (Alacant-Bailén), que permetrà transbordar amb la línia 7 (Marítim Serradora-Torrent Avinguda). Està previst que aquest túnel ja estiga operatiu quan s'òbriga al públic la nova línia 10 i que l'accés estiga obert tant per a usuaris de Metrovalencia, com per a vianants, ja que discorre pel pas inferior de la Gran Via Germanies de València.