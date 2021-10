El peor momento de Jorge Javier Vázquez: "Me he sentido muy, muy solo"

La muerte de Mila Ximénez significó un duro golpe para Jorge Javier Vázquez. Un golpe de, obviamente, aún tiene que superar. Y eso es lo que le hizo ver este lunes Cristina Soria, la coach de Sálvame.

El presentador catalán, que se ha dispuesto a encontrar el amor, antes, y según la profesional, debe "aceptar" su "edad" o "dónde trabaja". Pero según Soria, la cuestión más importante es aceptar la muerte de Mila Ximénez y el cambio que ha dado su vida desde entonces.

"No lo hablo por pudor, pero realmente la marcha de Mila ha sido devastadora. Yo por primera vez me he sentido muy, muy solo. Ella cubría tanto en mi vida. Cuando estaba ella, jamás eché de menos a una pareja. Yo quería pasármelo bien, salir, disfrutar, compartir con ella que había conocido a uno y a otro. Tenía tantas cosas cubiertas con ella que todo lo demás no lo vivía como una carencia", desveló el conductor del programa de corazón de Telecinco.

"Mila era más que una amiga para mí. Me he dado cuenta de que era casi como mi pareja, solo nos faltaba el sexo"

"Lo he pensado mucho. Mila era más que una amiga para mí. Me he dado cuenta de que era casi como mi pareja, solo nos faltaba el sexo", incidió.

"Lo vivía como una pareja. Con ella hacía absolutamente todo lo que se hace con una pareja, que es tener amistad, pasárselo bien, las discusiones de vez en cuando, disfrutar de la vida, de un concierto, de un teatro, de un almuerzo", remató Vázquez, que, no obstante, ahora quiere "ilusionarse" de nuevo con una nueva pareja.