Manuel sentencia a Suso en 'El debate de las tentaciones': "Llevas años y todavía no tienes ni idea de comentar un 'reality'"

Este lunes 25 de octubre, Telecinco entregó una nueva entrega de El debate de las tentaciones. Presentado por Sandra Barneda, el programa contó con Cristian Jerez y Manuel González, participantes de La última tentación, como invitados, después de que Marina García no pudiera asistir por problemas de salud.

El discurso del gaditano suele caracterizarse por lanzar pullas por doquier desde el sentido del humor. En este caso, el joven se enzarzó con Suso Álvarez, colaborador habitual del formato, hasta un punto en el que tanto Sandra Barneda como Terelu Campos intervinieron para frenar el desencuentro.

Y es que, a Álvarez no le hizo ninguna gracia que Manuel dijera que quería mucho a Lucía. Algo motivado porque, por mucho que hasta la joven se empeñe en blanquear su imagen, en su edición de La última tentación le fue infiel en varias ocasiones sin mostrar el menor atisbo de arrepentimiento o preocupación.

“Y la has engañado mucho también”, apuntó, por ello, Álvarez, cuando el invitado declaró su cariño hacia su exnovia, Lucía. Al gaditano no le gustó nada ese matiz y pasó a la ofensiva haciendo uso del Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra; recordando las infidelidades que se conocían del propio tertuliano. "Estoy hablando hoy de ti, yo no estoy en La última tentación ni soy concursante", respondió Álvarez.

Lejos de recular, Manuel se vino arriba y descargó con el colaborador la inquina que le tenía desde hace semanas. "En los últimos debates, tú has dicho que yo le tengo envidia a Isaac, que Isaac a mí me hace un ocho. ¿Tú sabes al que le tengo yo envidia? A ti, que llevas un chorro de años aquí y no tienes ni idea de comentar un reality", añadió.

El comentario no pasó inadvertido, y tanto Sandra Barneda como Terelu Campos corrieron a mostrar su desacuerdo. La exaspirante de MasterChef Celebrity 5 dijo: "Manuel, me vas a perdonar, pero creo que te has pasado siete pueblos. Tengo muchísimas diferencias de opinión con Suso, pero si hay alguien que ha demostrado que se ha ganado un sitio aquí, ese es él".

Por su parte, la presentadora dejó claro que la cadena y el programa compartían esa opinión y que por eso seguían contando con él como colaborador. Lejos de alterarse, este mantuvo su habitual tono conciliador y actitud empática, y se disculpó por si le había errado al juzgar a Manuel.

"Entiendo que es la primera vez que vienes y a lo mejor estás nervioso. Yo entiendo que te han podido ofender comentarios míos. Han sido análisis subjetivos, a lo mejor equivocados. Si hay algo que te haya podido ofender te pido disculpas porque no lo he hecho de manera personal", concluyó.