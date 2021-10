Natalia acude a 'First dates' con uno de los vestidos más atrevidos de la historia del programa

Sin miedo al qué dirán ni nada parecido, así acudió Natalia este lunes a First dates en busca del amor. Nada más llegar, dejó con la boca abierta a Carlos Sobera por su llamativo vestuario, uno de los más atrevidos que se han podido ver en la historia del programa de Cuatro.

"¡Guau! Estoy altamente sorprendido por tu maravilloso vestido", reconoció el presentador al recibir a la vallisoletana: "Que vaya así vestida le da un poco de corte y vergüenza a muchos chicos con los que he estado. Les da apuro", afirmó la criminóloga y bailarina de cabaret.

"Tengo parte de día y parte de noche, y el lado de la apertura sería el de noche", comentó entre risas. "La gente que me conoce se piensa que soy muy tímida, pero cuando salgo soy alocada", aseguró.

También comentó que "mi forma de vestir confunde a los hombres y se piensan que solo quiero cama, pero no es así. Me gusta el romanticismo y los detalles, me importan más que el sexo".

Su cita fue Adrián, técnico de explotación agraria de día, drag queen de noche: "Me defino como una persona pansexual, por poner una etiqueta, abierta a enamorarse de la persona, no de una chica, un chico, trans...".

El malagueño se lo explicó a Natalia, y ella se mostró encantada con las dos versiones de su cita, pero él comentó que "las parejas que he tenido no a todos les ha gustado este mundo, unos lo respetaban y otros no querían que lo hiciera. El que me quiera tiene que hacerlo tal y como soy".

La conexión entre ambos fue palpable desde que se vieron en la barra del restaurante, ya que la doble vida de los dos fue algo que les unió mucho durante la velada.

En un momento de la cena, Natalia se ausentó de la mesa para sorprender a Adrián. Se puso su traje de cabaret y bailó y cantó alrededor del técnico de explotación agraria, para disfrute de este.

Al final, la vallisoletana sí que quiso tener una segunda cita con el malagueño: "No me esperaba encontrar una persona así y me ha sorprendido para bien". Adrián, por su parte, quiso volver a quedar "pero en plan de amistad para conocernos un poco más. Soy lo que buscabas, pero no eres lo que buscaba yo".