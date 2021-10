Confusión sobre los perros rescatados en La Palma: las autoridades canarias desmienten tenerlos bajo su custodia

Los perros atrapados por la lava en La Palma, que fueron rescatados la semana pasada por un grupo de personas anónimas, continúan generando controversia en torno a su paradero. En las últimas horas, el director general de los Derechos de los Animales, Sergio García, ha afirmado a varios medios que los perros se encuentran localizados e "identificados", algo que las autoridades canarias y la Guardia Civil han desmentido a 20minutos.

García ha asegurado este lunes a La Vanguardia y a Efe que "los animales están bien por lo que cuentan y la mayoría de ellos están identificados", por lo que "seguramente vuelvan con sus propietarios". "Ahora lo que queda es determinar qué se hace con ellos", una decisión que "corresponderá a la administración competente, el Cabildo en este caso, en base al informe haga el Seprona", ha dicho.

No obstante, este medio ha contactado con el Cabildo de La Palma y han afirmado no tener información al respecto. En el mismo sentido se han pronunciado desde la Guardia Civil, que aseguran no saber nada y no conocer el paradero actual de los canes.

Además, fuentes del Gobierno de Canarias reconocen también no tener información sobre los podencos, y aseguran que no están bajo su custodia.

"Entiendo que la revisión de los animales correrá a cargo de los veterinarios que están colaborando con el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca)", manifestó García, algo que negó Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Pevolca, que durante la rueda de prensa de este lunes dijo que "no tienen noticias al respecto de los perros" y que "el asunto de los canes no es de Pevolca".

Investigación sobre el rescate

En cuanto a como se produjo el rescate, Sergio García afirma no saber cómo fue el rescate, y que "en este caso llamaron a veterinarios, dieron una ubicación y allí estaban los animales fuera de la zona de peligro, de la zona de lava donde se habían quedado recluidos". A partir de ahí, indica, "todo lo demás pueden ser especulaciones y yo creo que llegará un día en el que nos enteremos de cómo fue todo".

"A mí lo que realmente me importa es que los animales están bien, que su situación es buena, junto con el resto de animales que han sufrido también como las miles de personas, debido a la situación en la que se encuentra ahora mismo La Palma", ha declarado.

Conocer quién rescató a los animales se trata de una cuestión que "tiene que realizar en este caso la administración competente que sería Guardia Civil, Seprona o Policía Nacional", ha afirmado García.

"Nuestra competencia no es investigar quién los sacó de allí, sino saber que están bien y ayudarles en todo lo que sea posible", así como "al otro centenar aproximado de animales que actualmente están en el centro de protección animal improvisado, que se ha creado en Los Llanos para ayudarles porque estaban perdidos o habían huido", ha precisado.