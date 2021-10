Trullén dice que las dimisiones en Cs Zaragoza "no representan el sentir del resto de afiliados"

El secretario de Comunicación de Cs Aragón, Carlos Trullén, ha afirmado este lunes que la dimisión de la mayor parte de los miembros de las juntas directivas de las tres agrupaciones de Cs en la ciudad de Zaragoza "no sorprende" a la dirección autonómica y que "no representa el sentir del resto de afiliados" de la asamblea local, añadiendo que "quizás no se han visto cubiertas las expectativas" de algunas personas.