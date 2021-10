Jorge Javier Vázquez ha contado este lunes en Sálvame que Ana Rosa Quintana era conocedora de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno porque Marta Riesco, que colabora en su programa, se lo contó antes de que la noticia se hiciera pública.

El presentador del espacio de Mediaset ha explicado que la periodista, que no sabía que la ruptura del ex guardia civil y la ganadora de Supervivientes 2021 le iba a salpicar, confirmó a la presentadora los rumores de separación.

"Ana Rosa confirmó la noticia de la separación porque se lo confirmó Marta Riesco", ha contado el rostro de Telecinco cuando su programa trataba la "relación especial" que Riesco mantendría con el exconcursante de GH VIP.

"Aunque parezca enrevesado de entender, Marta Riesco no ha pasado nunca información, no ha traicionado a Antonio David, no ha pasado info a Lecturas; solo le ha confirmado a Ana Rosa una información que sabía que era verdad", ha revelado el catalán.

Los colaboradores de Sálvame se han quedado atónitos tras las palabras de Vázquez, y una muestra de ello han sido las palabras de Belén Esteban: "Sabiendo que está con Antonio David, que está casado con Olga, a mí me preguntas y yo no te digo: 'Es verdad". "Cuando Ana Rosa lo confirma, nadie hablaba de una tercera persona; Marta no pensaba que esto le iba a salpicar", ha respondido, entonces, el presentador.

Unas horas antes, El programa de Ana Rosa compartía un comunicado de parte de la reportera en el que esta pedía "respeto". "Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesion. Mi trabajo me avala: reportajes, exclusivas durante años... Y esto, lamentablemente, ha quedado en un segundo plano durante estos días. Algunos compañeros de profesión han aludido a mi profesión desde el ámbito privado", expresaba Riesco.

"Quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en un debate público", recalcaba la periodista, que pide "trabajar sin presiones": "Durante estos dias he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente. Directa o indirectamente he sido señalada por los medios de comunicación".