Transportistes alerten de la "crítica" situació del sector i plantegen "mesures excepcionals"

En una carta enviada aquest dilluns pel Comité Nacional de Transport per Carretera -constituït per diferents associacions i federacions entre les quals es troba FVET-, des del sector han fet una crida a la sensibilitat "de les bases associatives" amb la finalitat de "traslladar a la societat el greu perill davant el qual es troba el transport per carretera" i han lamentat el "abandó" per part de l'Executiu.

En aquesta línia, han censurat l'"ascens insuportable" del preu del combustible que "està arribant a màxims històrics i ja suposa un creixement de prop del 23 per cent pel que fa a l'any anterior", segons arreplega la Federació en un comunicat.

Sobre aquest tema, el president de FVET, Carlos Prada de Conflent, ha alertat que el 70% dels transportistes valencians "considera que es produirà un tancament d'empreses abans que acabe l'any i la pràctica totalitat d'ells assenyalen com a primera causa l'escalada del preu de la nostra matèria primera". El cost del combustible suposa el 30% dels nostres costos", ha concretat.

A aquesta situació, ha afegit, "se suma que el conductor segueix assumint tasques de càrrega i descàrrega, el tracte vexatori que rep a les instal·lacions dels clients i les propostes plantejades pel Govern que penalitzen al camió".

Des del Comité lamenten que "tampoc les empreses de transport, majorment en situació de supervivència, estan en condicions per a pagar uns sous molt superiors, que en cap cas compensaran eixe maltractament en les instal·lacions dels clients".

"Ens veiem forçats a adoptar mesures, siguen les que siguen, per a evitar el risc de fallida estructural del sector. El transport de mercaderia per carretera a Espanya passa pel camió i, d'entre totes les comunitats, la Comunitat Valenciana té un pes determinant, sent la tercera, després de Catalunya i Andalusia, amb major volum de mercaderies transportades", ha finalitzat el president de FVET.