El salari del personal empleat públic pujarà un 2% en 2022

Així ho ha anunciat la responsable de Funció Pública del Consell durant la reunió que ha mantingut aquest dilluns amb el màxim òrgan de diàleg social de la Generalitat i les centrals sindicals dels quatre sectors públics, és a dir, Administració general, Sanitat, Educació i Justícia. A la trobada ha assistit també el director general de Funció Pública, David Alfonso, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

L'augment del 2% s'aplicarà a les retribucions de les plantilles de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les societats mercantils de titularitat autonòmica, les entitats públiques empresarials, les fundacions del sector públic, centres educatius concertats, les universitats i centres universitaris dependents de la Generalitat, en total, a unes 193.000 persones i tindrà una quantia aproximada de 197 milions d'euros.

A més, l'avantprojecte contempla que les entitats i persones jurídiques afectades per la norma podran realitzar aportacions a plans de pensions, d'ocupació o contractes d'assegurances col·lectives sempre que l'increment no supere el 2 per cent respecte a l'anualitat anterior.

D'altra banda, Gabriela Bravo ha detallat als representants sindicals les modificacions tècniques que, en matèria de Funció Pública, es proposaran per a la seua inclusió en l'avantprojecte de Llei de Mesures d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat per a 2022.